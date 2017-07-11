На Алтае сотрудники ФСБ поймали на поддельные доллары казахстанского наркодилера

В Тальменском районе сотрудники ФСБ поймали наркодилера с 49 кг марихуаны. Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. В Тальменском районе сотрудники ФСБ поймали наркодилера с 49 кг марихуаны. Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. В Тальменском районе сотрудники ФСБ поймали наркодилера с 49 кг марихуаны. Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

В сентябре 2016 года ФСБ стало известно, что на Алтай планируется поставка крупной партии наркотиков. Следствие установило, что на Бенюха вышел некий гражданин РФ, проживавший в Казахстане, который предложил осужденному сбыть партию марихуаны на Алтае. Не имевший постоянного места работы Бенюх согласился и отправился регион.

Здесь он должен был найти покупателя, после чего хозяин зелья сообщил бы Бенюху о месте закладки оптовой партии. Вскоре осужденный нашел, кому сбыть наркотики и договорился с покупателем о цене — 20 тысяч долларов. Организатор схемы сообщил Сергею Бенюху, что марихуана заложена в лесу в Тальменском районе и указал точное место.

Однако покупатели действовали под контролем сотрудников УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Бенюх вытащил из тайника 49 кг марихуаны и погрузил зелье в багажник машины покупателя. Когда тот передал казахстанцу специально приготовленные для операции дубликаты долларов, Бенюха задержали оперативники.

Во время суда гражданин Казахстана признал свою вину и полностью раскаялся, однако подал на пересмотр дела. Но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.