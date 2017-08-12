На Алтае сотрудники полиции отобрали у сельчанки 39 бутылок водки

По предварительным данным ГУ МВД по РА, сельчанка занималась реализацией спиртных напитков с территории частного домовладения без соответствующей лицензии и сопроводительных документов на продукцию.

Изъятый алкоголь отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.