На Алтае участковый не успел на драку двух родственников

В алтайском селе Ильинка Шебалинского района жестоко подрались двое взрослых мужчин. Один из них избил другого металлической трубой.
Как сообщает ГУ МВД по РА, 43-летний пьяный местный житель пришел к своему родственнику. Во дворе жилого дома между мужчинами произошла ссора, в результате которой 45-летний хозяин металлической трубой несколько раз ударил потерпевшего по различным частям тела.
Участкового вызвали соседи. Когда он прибыл, драки уже не было. Для оказания медицинской помощи полицейский вызвал фельдшера. Пострадавшего отправили в районную больницу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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