На Алтае женщина зарубила топором мужа в его день рождения

По данным следствия, 9 мая 2017 года пара отмечала день рождения главы семьи. Во время пьяной ссоры во дворе дома, после неоднократных претензий мужа, женщина взяла топор и много раз ударила им супруга по голове. Мужчина скончался на месте.

Женщину приговорили к 7 годам в колонии общего режима.