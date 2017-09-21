На Алтае женщина зарубила топором мужа в его день рождения

30-летнюю жительницу Шебалинского района признали виновной в убийстве мужа. Она зарубила мужчину топором после пьяной ссоры, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
По данным следствия, 9 мая 2017 года пара отмечала день рождения главы семьи. Во время пьяной ссоры во дворе дома, после неоднократных претензий мужа, женщина взяла топор и много раз ударила им супруга по голове. Мужчина скончался на месте.
Женщину приговорили к 7 годам в колонии общего режима.
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