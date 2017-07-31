В "Белокурихе-2" рядом с пепелацом установили плюкмобиль

В "Белокурихе-2" установили плюкмобиль. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили плюкмобиль. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили плюкмобиль. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

Оба арт-объекта связаны с фильмом "Кин-дза-дза!". Их автор — скульптор-ювелир Владимир Войчишин.

Плюкмобиль имеет шесть колес, клетку и гравицапу, без которой припаркованный рядом пепелац летать не может, отметили в пресс-службе. Гравицапу прикрепили к повозке цепью, чтобы никто не смог "отправиться покорять космические просторы".

Ранее altapress.ru писал, что в "Белокурихе-2" установили гигантский байкерский топор и космический аппарат. Также в субкластере начали строить улицу художников и мастеров.