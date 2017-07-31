В "Белокурихе-2" рядом с пепелацом установили плюкмобиль

В "Белокурихе-2" рядом с арт-объектом "Пепелац" появился "Плюкмобиль". Это самоходная тележка с планеты Плюк галактики Кин-Дза-Дза. Транспортное средство выглядит так же, как и в фильме "Кин-дза-дза!", сообщила пресс-служба сети санаториев "Курорт Белокуриха".
Оба арт-объекта связаны с фильмом "Кин-дза-дза!". Их автор — скульптор-ювелир Владимир Войчишин.
Плюкмобиль имеет шесть колес, клетку и гравицапу, без которой припаркованный рядом пепелац летать не может, отметили в пресс-службе. Гравицапу прикрепили к повозке цепью, чтобы никто не смог "отправиться покорять космические просторы".
Ранее altapress.ru писал, что в "Белокурихе-2" установили гигантский байкерский топор и космический аппарат. Также в субкластере начали строить улицу художников и мастеров.
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