В "Белокурихе-2" рядом с пепелацом установили плюкмобиль

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Вчера, 22:04.
Туризм

В "Белокурихе-2" рядом с арт-объектом "Пепелац" появился "Плюкмобиль". Это самоходная тележка с планеты Плюк галактики Кин-Дза-Дза. Транспортное средство выглядит так же, как и в фильме "Кин-дза-дза!", сообщила пресс-служба сети санаториев "Курорт Белокуриха".

В "Белокурихе-2" установили плюкмобиль. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".
В "Белокурихе-2" установили плюкмобиль. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".
В "Белокурихе-2" установили плюкмобиль. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

Оба арт-объекта связаны с фильмом "Кин-дза-дза!". Их автор — скульптор-ювелир Владимир Войчишин.

Плюкмобиль имеет шесть колес, клетку и гравицапу, без которой припаркованный рядом пепелац летать не может, отметили в пресс-службе. Гравицапу прикрепили к повозке цепью, чтобы никто не смог "отправиться покорять космические просторы". 

Ранее altapress.ru писал, что  в "Белокурихе-2" установили гигантский байкерский топор и космический аппарат. Также в субкластере начали строить улицу художников и мастеров. 

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