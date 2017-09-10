На электроподстанции в Барнауле прогремел "взрыв"

Авария на электроподстанции в Барнауле. Фото: Евгения Цырульникова в vk.com/barneos22. Авария на электроподстанции в Барнауле. Фото: Евгения Цырульникова в vk.com/barneos22. Авария на электроподстанции в Барнауле. Фото: Евгения Цырульникова в vk.com/barneos22. Авария на электроподстанции в Барнауле. Фото: Евгения Цырульникова в vk.com/barneos22.

"Был ужасный грохот и вспышка. Перепугались все. Потом пошел дым. Куски горящего провода разлетелись по стоянке. На месте работают пожарные. Внутри горят провода", — говорят свидетели произошедшего.

Также сообщается, что на стоянке загорелся гараж с машиной внутри. Автомобиль успели спасти.

В близлежащих домах упал уровень напряжения.

Дмитрий Склёмин:

Теперь понятно, почему напряжения не было. Я в то время как раз хотел в магазин пойти. Ключи долго искал, а потом свет пропал. Соседи повылазили, мол, свет горит еле-еле. Детишки в лифте ехали, встали в полумраке, лифт уехать не мог.

Дмитрий Шмарёв:

У нас в доме на Шукшина напряжение упало до 100 с небольшим вольт. Лампы горели вполнакала. Я думал, это у нас в доме какой-то локальный коллапс был, а оно вон что. Лифт, кстати, до сих пор не работает.

На перекрестке Попова — Павловский тракт не работает светофор. Собралась пробка. Полицейские регулируют движение.

В районе пересечения Георгиева — Сухэ-Батора не работают банкоматы и терминалы в магазинах.