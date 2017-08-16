На Первом канале закрывают программу "Пока все дома"

Источник РБК сообщил, что расторжение контракта с компанией произошло по результатам внутренней проверки, которую организовал телеканал после того, как в СМИ появились сообщения о том, что ведущие Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство видеопаспортов детей-сирот. По данным источника, махинации подтвердились. После этого было решено закрыть программу.

По словам ведущего, официальное письмо о прекращении сотрудничества телекомпания "Дом" направила Первому каналу еще в конце мая. Кизиков считает, что он и его коллеги в декабре 2016 года стали жертвой "колоссального вброса" о том, что они наживаются на съемках видеороликов о детях, которые нуждаются в усыновлении. Ведущий считает, что сейчас канал нашел способ "как-то сохранить лицо".

В июне этого года компания "Дом" заключило контракт с Минобрнауки на 10 млн рублей на производство не менее 100 новых видеосюжетов о детях, нуждающихся в усыновлении. Представитель Первого канала Лариса Крымова сообщила, что телеканал не знал о том, что производитель программы снимает видеопаспорта на деньги, полученные от государства. Где покажут снятые сюжеты о детях, пока неизвестно.

Справка

"Пока все дома" выходила на Первом канале с ноября 1992-го, последний выпуск передачи на сайте телеканала датирован 4 июня 2017 года. Ведущий программы Тимур Кизяков. В программе были постоянные рубрики, например, "Зверье мое", "Очумелые ручки" и "У вас будет ребенок", рассказывающая о детях из российских детских домов и способствующая усыновлению. Рубрику о детях вела жена Кизякова Елена.