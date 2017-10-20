На площади Баварина в Барнауле высадили новые деревья

В рамках экологического проекта "Посади дерево" 19 октября на площади Баварина появились 11 новых саженцев, сообщает мэрия.
Озеленение пл. Баварина. Фото: barnaul.org.
Озеленение пл. Баварина. Фото: barnaul.org.
Озеленение пл. Баварина. Фото: barnaul.org.
Озеленение пл. Баварина. Фото: barnaul.org.
В историческом центре города появились черемуха, боярышник и клен ясенелистный (американский). Кстати, последнее растение вызывает тревогу у экологов темпами своего распространения.
В мероприятии приняли участие сотрудники и руководители центров департамента клиентского обслуживания ВТБ24.
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