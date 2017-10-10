"Саду цвесть": Карлин написал в блоге про вырубки деревьев в Барнауле

О чем написал губернатор, коротко:

Барнаул всегда считался одним из самых зеленых городов Сибири. Но раньше у людей не было соцсетей, поэтому замена старых деревьев на новые проходила "скучно и безрезонансно".

Теперь любая попытка мэрии по озеленению города воспринимается как вражеская выходка. "Не удивлюсь, если кто-то расслышит в ночи тихий стон поваленного дерева на фоне гомерического хохота чиновника из мэрии…", — написал губернатор.

Карлин сочувствует сотрудникам мэрии, так как на их время пришлась пора замены деревьев, которые посадили еще в середине XX века.

"Реновацию" надо проводить в том числе потому, что во время сильного ветра и ураганов деревья падают на машины, людей, линии электропередач. "И лучше уж быть обвиненными в "истреблении деревьев", чем в гибели людей", — отметил Карлин.

При этом у главы региона есть претензии к городским чиновникам. По его мнению, надо менять формат работы: делать его более открытым. Приглашать общественников и журналистов, чтобы они могли обсудить проекты и проконтролировать их.

Те, кто громче всех говорит об экологической катастрофе в "Изумрудном", наверняка были там в последний раз в глубоком детстве, полагает Карлин. Парк уже давно производит удручающее впечатление: по нему нельзя не то что погулять, а даже пройти.

В парке не будут строить дома и другие капитальные объекты. Горожане скоро получат чистый и красивый "Изумрудный". "Я знаю — саду цвесть", процитировал губернатор Маяковского.

Карлин посоветовал мэрии пригласить скептиков и критиков на совместную высадку новых кустарников: "ничто так не сплачивает, как совместная созидательная работа".

Напомним, до конца года "Горхеленхоз" планировал срубить 1,6 тыс. деревьев, а на их месте высадить 800. Разницу предполагали компенсировать кустарниками. Позже число подлежащих сносу до конца 2017 года деревьев сократилось на 160 единиц.

Масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно. 28 августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.

Также горожане возмутились массовыми вырубками в парке "Изумрудный". Появились предположения, что на месте зелени новый арендатор парка "Адалин-строй" возведет многоэтажки. В частности, блогер Евгений Кучинев при съемке с квадрокоптера обнаружил огромную прямоугольную вырубку, в которой заподозрил место под застройку. Однако сам арендатор опровергал эту информацию.