Алексея Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированой акции

Из постановления Симоновского суда:

Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток.

Срок ареста будут считать с 12 июня, когда и был задержан оппозиционер.

Защита настаивала на том, что в действиях Навального отсутствовал состав преступления, а время совершения вменяемого ему преступления не установлено, однако суд счёл эти доводы несостоятельными и отклонил их, пишет Life.ru.

Из постановления Симоновского суда:

При назначении наказания суд учитывает характер и общественную опасность совершённого административного правонарушения, данные о личности А. Навального, факт привлечения ранее к административной ответственности, в связи с чем считает возможным назначить ему наказание в виде административного ареста на 30 суток, — говорится в материалах суда.

Защита будет оспаривать это постановление.

Политик обвиняется в "повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" (19.3 КоАП).

Сам Алексей Навальный требовал отвода судьи, заявив на заседании, что сомневается в его беспристрастности, передает РИА "Новости".

Алексей Навальный,

оппозиционер:

Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материалы дела, вы исправили в них ошибки и сказали переделать.

Также в беспристрастности судьи усомнился и адвокат оппозиционера.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, официально сообщается, что были задержаны 150 человек. По другим, неофициальным данным, задержанных в Москве было порядка 825 человек, пишет "Дождь". В Санкт-Петербурге протестовали примерно 3,5 тысяч человек, а задержаны были около 500 человек. Митинги прошли и в других регионах страны, в том числе и на Алтае.

Комментарии Совета по правам человека

Член президентского совета по правам человека Леонид Никитинский назвал "спокойными" действия полиции во время акции протеста в Москве. Об этом говорится на сайте СПЧ.

"Особой ретивости они не проявляли, все довольно спокойно происходило. Агрессии не было ни с той, ни с другой стороны. По-моему они вычистили квадрат, и все", — заявил Никитинский. Еще один член совета Яна Лантратова назвала действия протестующих на Тверской "безуспешной попыткой сорвать праздник".

Член совета Кирилл Кабанов заявил, что организаторам акций протеста "нужны именно эти публичные истории с задержаниями, с арестами, нужно максимальное вовлечение молодежи". "История, когда было привлечение молодежи 26 марта, повторилась полностью. Это плохая тенденция, этих молодых людей очень жалко", — отметил он.

Член совета Андрей Бабушкин отметил необоснованно жесткие действия сотрудников ОМОНа при задержаниях протестующих. "Полиция при задержании в основном нарушений не допускала, а вот ОМОН допускал. Более того, в очередной раз сотрудники Росгвардии оказались без нагрудных знаков, в связи с чем их оказалось невозможно идентифицировать", — сказал Бабушкин.

Глава СПЧ Михаил Федотов назвал тревожным факт задержания членов совета Эллы Поляковой и Наталии Евдокимовой, наблюдавших за акцией протеста на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

"Людей задерживали вне зависимости от того, нарушали они общественный порядок или нет. А это не вписывается в требования закона", — заявил Федотов.

Евдокимова отметила, что полиция задерживала людей "несмотря на то, что люди просто стояли, пусть некоторые держали в руках уточек, но не говорили по какому поводу". "Просто уточек в руках держать не запрещается. Другие держали флаги России, да ведь праздник!" — сказала Евдокимова.