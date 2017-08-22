NASA транслировало полное солнечное затмение

В США завершилось первое за 99 лет полное солнечное затмение. Его свидетелями в разное время стали тысячи американцев. В России оно было видно только с Чукотки. NASA организовало прямую трансляцию затмения, пишет "Российская газета".

За редким астрономическим явлением с балкона Белого дома наблюдал и президент США Дональд Трамп. Следующее солнечное затмение на территории США ожидается в 2024 году. Трансляцию NASA вело на своем сайте.