Оператор Рубцовской ТЭЦ объяснил, почему прекратил подачу горячей воды

Нет договора — нет воды

Об отключении горячей воды ИДК в зоне действия ТЭЦ (северная и центральная части Рубцовска) проинформировала за день до этого. Портал Рубцовск.инфо сообщал, что в местные управляющие компании и другие организации, связанные с ЖКХ, от ИДК накануне отключения поступила телефонограмма, но причин отключения в ней указано не было.

В дальнейшем от ИДК в altapress.ru поступил пресс-релиз, и причины в нем объясняются так: у компании нет договора на поставку ресурсов с единой теплоснабжающей организацией города — "Рубцовским теплоэнергетическим комплексом".

В ИДК напомнили, что в 2017 году ТЭЦ уже не должна подавать тепло и горячую воду рубцовским потребителям (согласно действующей схеме теплоснабжения, поясняется в пресс-релизе). Тем не менее, станция продолжала это делать "в отсутствие другого источника и принимая во внимание фактические сложившиеся отношения с акционерным обществом "Барнаульская тепломагистральная компания" (входит в СГК), которая являлась единой теплоснабжающей организацией города до 8 июня".

Однако договор аренды теплосетей у "Барнаульской тепломагистральной компании" 8 июня закончился. Только 10 августа мэрия Рубцовска присвоила статус единой теплоснабжающей организации акционерному обществу "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" (напомним, именно с ним власти города заключили концессионное соглашение). ИДК, продолжает пресс-служба, попросила предоставить проект договора на подачу тепла и горячей воды с РТЭК. Но ответа не получила.

Александр Маслич,

директор филиала"ИДК" в Рубцовске:

Поскольку ни договора, ни оферты о его заключении нет, у ИДК нет и правовых оснований подавать горячую воду в сети РТЭК. Диспетчерское взаимодействие между ИДК и РТЭК отсутствует, а сегодня РТЭК ремонтирует теплотрассы и несогласованная подача горячей воды в сети рискует обернуться трагическими последствиями.

Действия незаконные

Как мы уже сообщали, в СГК считают действия ИДК по прекращению подачи горячей воды незаконными, они нарушают права жителей на получение качественных коммунальных услуг. Отключение не было согласовано с администрацией города. "Считаем данную ситуацию недопустимой и надеемся, что свою оценку ей дадут органы прокуратуры и Роспотребнадзора", — рассказали в СГК.

В СГК подчеркнули, что до этого "Барнаульская тепломагистральная компания" (то есть прежняя единая теплоснабжающая организация) полностью оплачивала горячую воду, выработанную на ТЭЦ, хотя договора с ИДК тоже не было, так как стороны к согласию не пришли. Но отсутствие подписанного сторонами договора поставлять горячую воду не мешало.

Требуем разобраться

Северная ТЭЦ поставляет горячую воду примерно 60% потребителям Рубцовска. По данным altapress.ru, в этом городе сейчас частично нет горячей воды еще и в зоне действия второго теплоисточника — Южной тепловой станции. Несмотря на то, что контуры теплосетей от обоих теплоисточников были соединены, процесс фактического их объединения пока не завершен. 10 августа структура СГК только приступила к гидропневматической промывке, чтобы очистить трубопроводы от всего лишнего.

Из-за того, что на ТЭЦ отказались подавать в сеть горячую воду, не может выполнить свои обязательства перед клиентами РТЭК, который, согласно статусу, собирает плату за потребление ресурсов. И эта компания намерена обратиться за защитой своих прав в антимонопольную службу. В СГК полагают: налицо признаки нарушения ч.1 ст. 10 закона "О защите конкуренции": запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

Ну, а местные власти пытаются как-то воздействовать на обе компании: 11 августа администрация Рубцовска потребовала от руководства ИДК и РТЭК незамедлительно возобновить подачу горячей воды и сообщила в прокуратуру о незаконных, по ее мнению, действиях ИДК.

В ИДК же заявляют, что готовы возобновить подачу горячей воды, как только финансово-хозяйственные связи между между этой компанией, РТЭК и мэрией будут приведены в соответствие с законодательством.