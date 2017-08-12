Половину жителей Рубцовска незаконно лишили горячей воды

Около половины жителей Рубцовска в течение двух последних дней не получают горячую воду. 10 августа "Инвестиционно-девелоперская компания" в одностороннем порядке прекратила выработку и подачу горячей воды на Рубцовской ТЭЦ. Данное решение не согласовано с администрацией Рубцовска. О незаконности действий компании уже известно прокуратуре, сообщает местный портал "ВРубцовске.ру".
Как сообщили ИА Regnum в пресс-службе алтайского филиала СГК, отключение затронуло жителей северной и центральной частей города.
Екатерина Терёшкина,
начальник управления по внешним связям алтайского филиала СГК:
Уведомление о приостановке горячего водоснабжения ИДК направила накануне, объясняя данное решение отсутствием на момент подготовки документа действующего договора с единой теплоснабжающей организацией. Важно отметить, до отключения прежняя ЕТО в полном объеме оплачивала потребленную горячую воду ИДК без договора, так как стороны к согласию не пришли. С правовой точки зрения действия ИДК по прекращению подачи горячей воды являются незаконными, нарушающими права жителей на получение качественных коммунальных услуг. Мы считаем данную ситуацию недопустимой и надеемся, что свою оценку ей дадут органы прокуратуры и Роспотребнадзора.
С августа 2017 года статус ЕТО получил "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" (входит в Сибирскую генерирующую компанию). Положение об этом статусе закреплено в схеме теплоснабжения Рубцовска до 2032 года. Компания намерена обратиться за защитой своих прав в антимонопольный орган, поскольку в данном случае налицо признаки нарушения Закона о защите конкуренции, который запрещает хозяйствующим субъектам злоупотреблять доминирующим положением.
ЕТО и администрация Алтайского края предпринимают все необходимые усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды жителям.
В конце ноября 2016 года в Рубцовске катастрофически не хватало топлива на Северной ТЭЦ, которая отапливает 62% города. Критическая ситуация по причине сложного финансового положения возникла именно у "Инвестиционно-девелоперской компании", управляющей этой городской ТЭЦ.
СГК воплотила в жизнь масштабную инвестпрограмму по постройке перемычки, которая объединила контуры ТЭЦ и Южную тепловую станциб в Рубцовске. Это решение сняло зависимость фактически половины города от теплоснабжения от ТЭЦ, находящейся в плачевном техническом состоянии. Соединение "севера" и "юга" — только часть задач проекта. Еще одна задача — заменить старые трубопроводы на новые большего диаметра. Завершить перекладку в компании намерены к 15-20 августа, чтобы приступить к регулировке гидравлического режима.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.