Половину жителей Рубцовска незаконно лишили горячей воды

Как сообщили ИА Regnum в пресс-службе алтайского филиала СГК, отключение затронуло жителей северной и центральной частей города.

Екатерина Терёшкина,

начальник управления по внешним связям алтайского филиала СГК:

Уведомление о приостановке горячего водоснабжения ИДК направила накануне, объясняя данное решение отсутствием на момент подготовки документа действующего договора с единой теплоснабжающей организацией. Важно отметить, до отключения прежняя ЕТО в полном объеме оплачивала потребленную горячую воду ИДК без договора, так как стороны к согласию не пришли. С правовой точки зрения действия ИДК по прекращению подачи горячей воды являются незаконными, нарушающими права жителей на получение качественных коммунальных услуг. Мы считаем данную ситуацию недопустимой и надеемся, что свою оценку ей дадут органы прокуратуры и Роспотребнадзора.

С августа 2017 года статус ЕТО получил "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" (входит в Сибирскую генерирующую компанию). Положение об этом статусе закреплено в схеме теплоснабжения Рубцовска до 2032 года. Компания намерена обратиться за защитой своих прав в антимонопольный орган, поскольку в данном случае налицо признаки нарушения Закона о защите конкуренции, который запрещает хозяйствующим субъектам злоупотреблять доминирующим положением.

ЕТО и администрация Алтайского края предпринимают все необходимые усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды жителям.

В конце ноября 2016 года в Рубцовске катастрофически не хватало топлива на Северной ТЭЦ, которая отапливает 62% города. Критическая ситуация по причине сложного финансового положения возникла именно у "Инвестиционно-девелоперской компании", управляющей этой городской ТЭЦ.

СГК воплотила в жизнь масштабную инвестпрограмму по постройке перемычки, которая объединила контуры ТЭЦ и Южную тепловую станциб в Рубцовске. Это решение сняло зависимость фактически половины города от теплоснабжения от ТЭЦ, находящейся в плачевном техническом состоянии. Соединение "севера" и "юга" — только часть задач проекта. Еще одна задача — заменить старые трубопроводы на новые большего диаметра. Завершить перекладку в компании намерены к 15-20 августа, чтобы приступить к регулировке гидравлического режима.