Оппозиция предложила освободить жителей Алтайского края от уплаты курортного сбора

По мнению справедливоросса Александра Молотова, несправедливо и нелогично налагать на жителей края обязанность уплачивать курортный сбор, потому что они и так платят налоги на территории субъекта.

Юрий Захаров, начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу, считает, что это предложение приведет к значительному сокращению поступлений от сбора. Ранее сообщалось, что за год в Белокурихе власти планируют получить около 50 млн рублей со сбора. Из них не менее 20% будет поступать от жителей края, уточняет Вакаев.

Александр Молотов отметил, если власти боятся сокращения поступлений, то стоит повысить сбор для жителей других регионов, например, до 50 рублей в день. По мнению депутата, это позволит полностью компенсировать льготу для жителей края. Напомним, в 2018 году с туристов в городе-курорте будут взимать по 30 рублей в сутки. Оба предложения не нашли поддержки.

Рабочая группа большинством голосов отвергла предложение "Справедливой России". Платить сбор придется и жителям края, и туристам из других регионов.

Ранее altapress.ru писал, что эксперимент по введению курортного сбора в Алтайском крае проведут пока только в Белокурихе. Размер сбора на первый год составит 30 рублей.