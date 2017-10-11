Оппозиция предложила освободить жителей Алтайского края от уплаты курортного сбора

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили освободить жителей Алтайского края от уплаты курортного сбора в Белокурихе. Этот вопрос оппозиция подняла на заседании рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта о курортном сборе, написал на своей странице в Facebook депутат Владислав Вакаев. В региональном управлении по туризму считают, что это приведет к значительному сокращению поступлений от сбора.
По мнению справедливоросса Александра Молотова, несправедливо и нелогично налагать на жителей края обязанность уплачивать курортный сбор, потому что они и так платят налоги на территории субъекта.
Юрий Захаров, начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу, считает, что это предложение приведет к значительному сокращению поступлений от сбора. Ранее сообщалось, что за год в Белокурихе власти планируют получить около 50 млн рублей со сбора. Из них не менее 20% будет поступать от жителей края, уточняет Вакаев.
Александр Молотов отметил, если власти боятся сокращения поступлений, то стоит повысить сбор для жителей других регионов, например, до 50 рублей в день. По мнению депутата, это позволит полностью компенсировать льготу для жителей края. Напомним, в 2018 году с туристов в городе-курорте будут взимать по 30 рублей в сутки. Оба предложения не нашли поддержки.
Рабочая группа большинством голосов отвергла предложение "Справедливой России". Платить сбор придется и жителям края, и туристам из других регионов.
Ранее altapress.ru писал, что эксперимент по введению курортного сбора в Алтайском крае проведут пока только в Белокурихе. Размер сбора на первый год составит 30 рублей.
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