Видео. Пассажиры авиарейса "Москва-Бангкок" получили травмы из-за попадания в воздушную яму

Самолет попал в воздушную яму до начала посадки в аэропорту Бангкока. Судно подбросило на 100-200 метров вверх. От удара салон Boeing 777 частично самопроизвольно перевелся в аварийный режим, сообщил "Интерфаксу" источник в столице Таиланда. "Часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы", — сказал он, отметив, что на тот момент обязательства пристегнуть ремни не было. Над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски.

Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция.

По данным собеседника агентства, большинство пострадавших них находились в хвостовой части воздушного судна. Члены экипажа не получили травм. Лайнер тоже не был поврежден и уже отправился обратно в Москву. Всего на борту находились более 300 человек, пишет "Лента.ру".

В больницу, куда госпитализировали травмированных пассажиров, прибыли сотрудники дипмиссии с переводчиком, рассказал российский посол Кирилл Барский. "Двоим пострадавшим сейчас проводится операция", - уточнил ТАССу дипломат.

В "Авиавлоте" уже заявили, что всем пострадавшим будет выплачена положенная компенсация.

Номер телефона российской дипмисии в Бангкоке +66-2-223-498-24.