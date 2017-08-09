Первый канал не стал продлять контракт с ведущим программы "Точь-в-точь"

Первый канал прокомментировал увольнение известного телеведущего Александра Олешко, который вел популярное шоу "Точь-в-точь".
Контракт с актером не продлили из-за отсутствия подходящих для него проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
"Александр Олешко не работает у нас почти шесть месяцев. С ним мы решили расстаться еще в конце 2016 года. Просто не стали заключать новый контракт", — говорится в официальном пресс-релизе Первого канала. По не4которым данным, Олешко будет работать на НТВ. Официального подтверждения этой информации пока не было.
Ранее СМИ сообщили об уходе с Первого канала другого известного телеведущего Андрея Малахова, пишет "РГ".
Справка
Олешко трудился на "Первом" с 2009 года. В свое время он вел такие передачи как: "Минута славы", "Время обедать", "В наше время", "Один в один". Последний проект получил новое название в 2014 году. Теперь зрители "первой кнопки" знают его как программу"Точь-в-точь", пишет gazetadaily.ru.
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