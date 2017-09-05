"Пиф-паф, все зайчики умирают": алтайский вице-премьер прокомментировал заявление о давлении на оппозицию

Крайком КПРФ сообщил, что уполномоченный представитель партии в районе Анатолий Кудинов направил жалобу районному прокурору Илье Бортняку в связи с массовым давлением местных властей на выдвинутых кандидатов КПРФ. В обращении указывалось, что "работники администрации Усть-Калманского района оказывают психологическое давление на кандидатов, работающих в бюджетных организациях, с целью добиться от них отказа от участия в выборах". Всего коммунисты привели восемь конкретных примеров.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Есть у нас Усть-Калманский район. В нем глава администрации Павел Иванович Зиновьев. Некоторые политические силы заявляли о том, что их кандидатов Павел Иванович, извините за сленг, "прессует". Ну, это просто незнание ситуации. Кто знает главу, с трудом может представить, чтобы он кого-то прессовал.

Зиновьев пояснил Снесарю, что он просто знакомился с кандидатами, которые, возможно, займут скоро депутатские кресла.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края: