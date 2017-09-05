"Пиф-паф, все зайчики умирают": алтайский вице-премьер прокомментировал заявление о давлении на оппозицию

Виталий Снесарь, политический вице-премьер правительства Алтайского края, прокомментировал заявления о массовом административном давлении на кандидатов от оппозиции на выборах в Усть-Калманском районе: "Это незнание ситуации". Снесарь не назвал партию, но, вероятнее всего, речь идет о КПРФ, так как именно коммунисты 23 августа распространили информацию о давлении на их кандидатов в этом муниципалитете.
Крайком КПРФ сообщил, что уполномоченный представитель партии в районе Анатолий Кудинов направил жалобу районному прокурору Илье Бортняку в связи с массовым давлением местных властей на выдвинутых кандидатов КПРФ. В обращении указывалось, что "работники администрации Усть-Калманского района оказывают психологическое давление на кандидатов, работающих в бюджетных организациях, с целью добиться от них отказа от участия в выборах". Всего коммунисты привели восемь конкретных примеров.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Есть у нас Усть-Калманский район. В нем глава администрации Павел Иванович Зиновьев. Некоторые политические силы заявляли о том, что их кандидатов Павел Иванович, извините за сленг, "прессует". Ну, это просто незнание ситуации. Кто знает главу, с трудом может представить, чтобы он кого-то прессовал.
Зиновьев пояснил Снесарю, что он просто знакомился с кандидатами, которые, возможно, займут скоро депутатские кресла.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
И исходя из характеристик, я склонен верить ему. Человек заглядывает вперед, разговаривает с кандидатами: "Ты собираешься? А под каким флагом? С Какими лозунгами? Что будешь делать? Будешь ли меня поддерживать? Будем ли вместе конструктивно двигаться?" Все – обморок, пиф-паф, ой-ой-ой, зайчики все "умирают", Зиновьев вампир, грызет всех по ночам. И все это потом выходит на самый высокий уровень обсуждения. Когда собственную дезорганизацию пытаются прикрывать административным прессингом, то это очень удобная позиция. Но она удобна на очень коротком промежутке времени и только для вышестоящих инстанций.
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