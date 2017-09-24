Плохой прогноз погоды: в Барнауле возможен гололёд

24 сентября в Барнауле возможны гололёдные явления, предупреждает МЧС.
По данным ведомства, на большей территории края в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Переменная облачность. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём +1…+6С.
В Барнауле также будет переменная облачность, временами осадки в виде дождя, в утренние часы с мокрым снегом. Ветер северный, 6-11 м/с. Температура воздуха +2…4С.
Управляя транспортным средством, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резкого маневрирования и обгонов. Помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости.
управляя автотранспортным средством, следует:
- уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками",
- не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств, попросить пассажиров тоже следить за дорогой и предупреждать в случае опасности.
во время тумана за рулем нельзя:
- приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может запросто ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой),
- останавливаться на проезжей части,
- двигаться слишком близко к осевой линии дороги,
- пытаться обогнать впереди идущий транспорт или пытаться проскочить узкую полосу тумана не снижая скорости.
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