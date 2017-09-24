Плохой прогноз погоды: в Барнауле возможен гололёд

По данным ведомства, на большей территории края в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Переменная облачность. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём +1…+6С.

В Барнауле также будет переменная облачность, временами осадки в виде дождя, в утренние часы с мокрым снегом. Ветер северный, 6-11 м/с. Температура воздуха +2…4С.

1 Как вести себя водителю при гололёде? Управляя транспортным средством, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резкого маневрирования и обгонов. Помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости.