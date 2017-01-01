Почему цена на зерно в Алтайском крае откатилась на пять лет назад?

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Сегодня, 09:42.
Экономика

В начале февраля цены на зерно в Алтайском крае опустились ниже своего исторического минимума пятилетней давности. Но если стоимость пшеницы пять месяцев подряд снижалась постепенно, то по гречихе произошел резкий обвал. Специалисты говорят: серьезное давление на рынок оказывают скопившиеся в России запасы зерна, снизившийся объем его вывоза и высокий курс рубля, который явно играет не на руку экспортерам. А еще цену на зерно "подкосили" закрывшиеся в декабре интервенции, возобновлять которые государство не спешит. На этом фоне прогнозы по развитию ситуации в дальнейшем не радужные.

Урожай.
Урожай. Фото: СС0.
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По данным мониторинга, который еженедельно составляет Алтайский центр сельхозконсультирования, в период с 3 по 10 февраля средняя цена на пшеницу III класса составили 9,2 тыс рублей за тонну. За неделю снижение составило почти 150 рублей.  

Если сравнивать с показателями предыдущих месяцев, то нынешнее падение становится более заметными. Так, средняя цена тонны пшеницы в декабре составляла 10,1 тысяч, в ноябре - 10,9 тыс.

Надо сказать, что данная ситуация характерна для большинства регионов страны. Как сообщает "Коммерсант", на прошлой неделе внутренние цены на пшеницу III и IV классов в европейской части России снизились на 50 рублей — до 10,6 тыс. и 9,1 тыс. рублей за тонну соответственно. Это минимальные значения с ноября 2016 года. 

По данным гендиректора "Института конъюнктуры аграрного рынка" Дмитрия Рылько, на которого ссылается издание, в конце января пшеница IV класса стоила даже дешевле — 8,5-8,7 тыс. рублей за тонну.    

Как сообщают алтайские сельхозпроизводители, на деле ситуация еще более серьезная: высококачественную продовольственную пшеницу в лучшем случае сейчас можно продать по 9 рублей за тонну, а "фураж" — по 7,5 тыс. рублей. Аграрии заявляют: такой низкой цена на зерно в крае не было последние пять лет. 

Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года.
Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года

Три причины

По мнению Александра Бедарева, генерального директора агропромышленной компании "Мельник", положение на зерновом рынке региона хоть и напряженное, но объективное. 

Александр Бедарев, 
генеральный директор АПК "Мельник":

Я могу назвать три основные причины, которые влияют на ситуация: это высокий урожай зерновых в России, высокий урожай пшеницы в мире и повышение курса рубля. Эти причины воедино привели сейчас к объективному падению цены в нашей стране и не только. В мире цена на зерно проваливается до 147 долларов. Мы помним, что в 2008-2009 годах она доходила до 300 долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.     

По данным Росстата, на январь 2017 года запасы зерна в стране выросли на 13,2%, до 39,1 млн тонн, пшеницы — на 17,9%, до 11,6 млн тонн. Объем зерна на свободном рынке (без учета запасов в интервенционном фонде) к концу сезона вдвое превысит аналогичный показатель предыдущего сезона. Минсельхоз прогнозирует, что к 1 июля он достигнут 77,1 млн тонн.

Алтайские мукомолы отмечают: запасы зерно в крае также высоки. Дело в том, что из-за проблем с налоговой по возмещению НДС осенью прошлого года некоторые крупные компании ограничили закуп пшеницы в регионе, переключившись на поставщиков из Новосибирской и Омской областей. И это на фоне рекордного сбора зерновых в 5,2 млн тонн.

Напряженность на местном рынке вполне могла снять государственная интервенция. Однако начавшиеся в августе прошлого года торги не оправдали возложенных на них больших надежд. Мало того, что закуп пшеницы в сибирских регионах стартовал лишь в конце сентября, так еще и объемы его были не столь значительные. Кроме того алтайские аграрии, вышедшие на торги, столкнулись с проблемой нехватки аккредитованных элеваторов. В итоге проданное государству зерно приходилось вести за 600-700 км, что конечном счете серьезно влияло на рентабельность продаж. Закуп зерна государство прекратило в декабре прошлого года. 

Когда торги могут возобновиться вновь, доподлинно не известно. Как сообщал в начале февраля директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Владимир Волик, необходимости в проведении зерновых интервенций ведомство пока не видит.

Александр Балаков,
председатель "Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края":

Цена пшеницы III класса в 10,9 тыс. рублей за тонну, которая держалась на торгах, была замечательной. И это всех устраивало. Как только интервенции закончились, сразу же началось падение. 

Между тем на зерновом рынке края отмечается явный перекос в сторону предложения. Эксперты объясняют: в преддверии предстоящей посевной сельхозпроизводители остро нуждаются в оборотных средствах на покупку ГСМ, семян и средств защиты растений. Учитывая, что государственные субсидии в нынешнем году запаздывают, аграрии массово сдают зерно на свободном рынке, пусть и не по самой привлекательной цене.

Александр Балаков,
председатель "Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края": 

В каждом хозяйстве края разная финансовая ситуация, урожайность зерновых, разные затраты на гектар. Но я могу сказать одно: нынешняя стоимость пшеницы в 9 тыс. рублей за тонну - это еще не убытки. Но уж точно не возможность для полноценного развития. 

О дальнейшем снижении внутренних цен на пшеницу в России сейчас говорят практически все федеральные эксперты. По их мнению, наиболее напряженным в этом плане станет начало марта. Именно в этот период цены на зерно традиционно корректируются вниз. Тенденцию подтверждают и местные сельхозпроизводители. 

Побило рублем

Снижение цен в настоящий момент наблюдается и на рынке гречихи. По данным "Центра сельхозконсультирования", только за неделю с 3 по 10 февраля эта культура подешевела на 700 рублей за тонну и стала в среднем стоит 17 тыс. рублей. Для сравнения еще в ноябре-декабре цена на гречиху была на 40% выше.

Гречиха.
Гречиха.

Эксперты объясняют: крупные переработчики приостановили массовый закуп гречихи, объяснив это имеющимися запасами сырья, которых хватит до весны. На этом фоне цена начала резко снижаться. И если раньше в этой ситуации местные производители могли сдать гречиху перекупщикам из других регионов, то в нынешнем сезоне таких вариантов практически нет.   

По словам Александра Траутвейна, руководитель хозяйства "Майское" в Косихинском районе, это привело к тому, что на горизонте "замаячила" цена в 15 тыс. рублей за тонну. И она уже вполне реальна. 

Фермер отмечает: как и в ситуации с пшеницей, цена на гречиху во многом зависит и от экспорта. В нынешнем сезоне из-за укрепившегося курса рубля поставки алтайской гречихи зарубеж существенно снизились. А сам валовой сбор вырос. По официальным данным, он составил 625 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше 2015 года. 

Александр Траутвейн,
руководитель хозяйства "Майское" в Косихинском районе: 

Цену на гречиху в крае "раскручивали" в основном трейдеры, работающие на экспорт. Они поставляли алтайскую продукцию в Прибалтику, Японию, Китай. Сейчас этого нет.

Между тем участники рынка стараются не терять оптимизма. По крайней мере по сравнению с ситуацией вокруг пшеницы, здесь есть к этому определенные предпосылки. Не исключено, что спрос на алтайскую гречиху в ближайшие месяцы может вырасти. По словам Александра Траутвейна, запасы собственного сырья на предприятиях Урала и Европейской части страны подходят к концу. Закупаться они предпочитают на Алтае. 

Кстати, в прошлом году ситуация была аналогичная: в зимние месяцы цена на гречиху снизилась, в марте начался рост, в мае он превысил 50%. Зерно гречихи в тот момент стоило больше 40 тыс рублей за тонну. Сможет ли она подняться до этого уровня в нынешнем году — неизвестно. Однако сам местные переработчики отмечают: до поступления гречихи урожая-2017 еще больше полугода, за это время многое может измениться.          

Цифра

17,1 тыс рублей - такова по данным мониторинга "Центра сельхозконсультирования" составляла средняя цена на подсолнечник в Алтайском крае в начале февраля. По сравнению с декабрем 2016 года она упала на 3 тыс рублей. Местные переработчики объясняют это высокими запасами сырья и снижением цен на свою продукцию внутри страны.   

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