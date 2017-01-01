Почему цена на зерно в Алтайском крае откатилась на пять лет назад?

По данным мониторинга, который еженедельно составляет Алтайский центр сельхозконсультирования, в период с 3 по 10 февраля средняя цена на пшеницу III класса составили 9,2 тыс рублей за тонну. За неделю снижение составило почти 150 рублей.

Если сравнивать с показателями предыдущих месяцев, то нынешнее падение становится более заметными. Так, средняя цена тонны пшеницы в декабре составляла 10,1 тысяч, в ноябре - 10,9 тыс.

Надо сказать, что данная ситуация характерна для большинства регионов страны. Как сообщает "Коммерсант", на прошлой неделе внутренние цены на пшеницу III и IV классов в европейской части России снизились на 50 рублей — до 10,6 тыс. и 9,1 тыс. рублей за тонну соответственно. Это минимальные значения с ноября 2016 года.

По данным гендиректора "Института конъюнктуры аграрного рынка" Дмитрия Рылько, на которого ссылается издание, в конце января пшеница IV класса стоила даже дешевле — 8,5-8,7 тыс. рублей за тонну.

Как сообщают алтайские сельхозпроизводители, на деле ситуация еще более серьезная: высококачественную продовольственную пшеницу в лучшем случае сейчас можно продать по 9 рублей за тонну, а "фураж" — по 7,5 тыс. рублей. Аграрии заявляют: такой низкой цена на зерно в крае не было последние пять лет.

Три причины

По мнению Александра Бедарева, генерального директора агропромышленной компании "Мельник", положение на зерновом рынке региона хоть и напряженное, но объективное.

Александр Бедарев,

генеральный директор АПК "Мельник":

Я могу назвать три основные причины, которые влияют на ситуация: это высокий урожай зерновых в России, высокий урожай пшеницы в мире и повышение курса рубля. Эти причины воедино привели сейчас к объективному падению цены в нашей стране и не только. В мире цена на зерно проваливается до 147 долларов. Мы помним, что в 2008-2009 годах она доходила до 300 долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.

По данным Росстата, на январь 2017 года запасы зерна в стране выросли на 13,2%, до 39,1 млн тонн, пшеницы — на 17,9%, до 11,6 млн тонн. Объем зерна на свободном рынке (без учета запасов в интервенционном фонде) к концу сезона вдвое превысит аналогичный показатель предыдущего сезона. Минсельхоз прогнозирует, что к 1 июля он достигнут 77,1 млн тонн.

Алтайские мукомолы отмечают: запасы зерно в крае также высоки. Дело в том, что из-за проблем с налоговой по возмещению НДС осенью прошлого года некоторые крупные компании ограничили закуп пшеницы в регионе, переключившись на поставщиков из Новосибирской и Омской областей. И это на фоне рекордного сбора зерновых в 5,2 млн тонн.

Напряженность на местном рынке вполне могла снять государственная интервенция. Однако начавшиеся в августе прошлого года торги не оправдали возложенных на них больших надежд. Мало того, что закуп пшеницы в сибирских регионах стартовал лишь в конце сентября, так еще и объемы его были не столь значительные. Кроме того алтайские аграрии, вышедшие на торги, столкнулись с проблемой нехватки аккредитованных элеваторов. В итоге проданное государству зерно приходилось вести за 600-700 км, что конечном счете серьезно влияло на рентабельность продаж. Закуп зерна государство прекратило в декабре прошлого года.

Когда торги могут возобновиться вновь, доподлинно не известно. Как сообщал в начале февраля директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Владимир Волик, необходимости в проведении зерновых интервенций ведомство пока не видит.

Александр Балаков,

председатель "Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края":

Цена пшеницы III класса в 10,9 тыс. рублей за тонну, которая держалась на торгах, была замечательной. И это всех устраивало. Как только интервенции закончились, сразу же началось падение.

Между тем на зерновом рынке края отмечается явный перекос в сторону предложения. Эксперты объясняют: в преддверии предстоящей посевной сельхозпроизводители остро нуждаются в оборотных средствах на покупку ГСМ, семян и средств защиты растений. Учитывая, что государственные субсидии в нынешнем году запаздывают, аграрии массово сдают зерно на свободном рынке, пусть и не по самой привлекательной цене.

Александр Балаков,

председатель "Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края":

В каждом хозяйстве края разная финансовая ситуация, урожайность зерновых, разные затраты на гектар. Но я могу сказать одно: нынешняя стоимость пшеницы в 9 тыс. рублей за тонну - это еще не убытки. Но уж точно не возможность для полноценного развития.

О дальнейшем снижении внутренних цен на пшеницу в России сейчас говорят практически все федеральные эксперты. По их мнению, наиболее напряженным в этом плане станет начало марта. Именно в этот период цены на зерно традиционно корректируются вниз. Тенденцию подтверждают и местные сельхозпроизводители.

Побило рублем

Снижение цен в настоящий момент наблюдается и на рынке гречихи. По данным "Центра сельхозконсультирования", только за неделю с 3 по 10 февраля эта культура подешевела на 700 рублей за тонну и стала в среднем стоит 17 тыс. рублей. Для сравнения еще в ноябре-декабре цена на гречиху была на 40% выше.

Эксперты объясняют: крупные переработчики приостановили массовый закуп гречихи, объяснив это имеющимися запасами сырья, которых хватит до весны. На этом фоне цена начала резко снижаться. И если раньше в этой ситуации местные производители могли сдать гречиху перекупщикам из других регионов, то в нынешнем сезоне таких вариантов практически нет.

По словам Александра Траутвейна, руководитель хозяйства "Майское" в Косихинском районе, это привело к тому, что на горизонте "замаячила" цена в 15 тыс. рублей за тонну. И она уже вполне реальна.

Фермер отмечает: как и в ситуации с пшеницей, цена на гречиху во многом зависит и от экспорта. В нынешнем сезоне из-за укрепившегося курса рубля поставки алтайской гречихи зарубеж существенно снизились. А сам валовой сбор вырос. По официальным данным, он составил 625 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше 2015 года.

Александр Траутвейн,

руководитель хозяйства "Майское" в Косихинском районе:

Цену на гречиху в крае "раскручивали" в основном трейдеры, работающие на экспорт. Они поставляли алтайскую продукцию в Прибалтику, Японию, Китай. Сейчас этого нет.

Между тем участники рынка стараются не терять оптимизма. По крайней мере по сравнению с ситуацией вокруг пшеницы, здесь есть к этому определенные предпосылки. Не исключено, что спрос на алтайскую гречиху в ближайшие месяцы может вырасти. По словам Александра Траутвейна, запасы собственного сырья на предприятиях Урала и Европейской части страны подходят к концу. Закупаться они предпочитают на Алтае.

Кстати, в прошлом году ситуация была аналогичная: в зимние месяцы цена на гречиху снизилась, в марте начался рост, в мае он превысил 50%. Зерно гречихи в тот момент стоило больше 40 тыс рублей за тонну. Сможет ли она подняться до этого уровня в нынешнем году — неизвестно. Однако сам местные переработчики отмечают: до поступления гречихи урожая-2017 еще больше полугода, за это время многое может измениться.

Цифра

17,1 тыс рублей - такова по данным мониторинга "Центра сельхозконсультирования" составляла средняя цена на подсолнечник в Алтайском крае в начале февраля. По сравнению с декабрем 2016 года она упала на 3 тыс рублей. Местные переработчики объясняют это высокими запасами сырья и снижением цен на свою продукцию внутри страны.