При любой операции банки будут информировать клиентов о балансе

Банки обяжут напоминать клиентам о балансе после каждой операции с картой. Законопроект внесен в Госдуму.
Требование будет действовать как в отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и в отношении кредитных, но при условии наличия на них собственных средств клиента.
Идея ввести систему дополнительных оповещений появилась в рамках борьбы с закредитованностью населения, пишет "Коммерсантъ". По словам разработчика проекта, клиенты часто путают объем находящихся на счёте средств с кредитным лимитом.
Сами банкиры скептически отнеслись к предложению законодателей. Директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов "Ренессанс Кредит" Дмитрий Курганов заметил, что практика подключения к дебетовым картам овердрафта применяется широко, но банки, чтобы поддерживать лояльность клиента, по своей инициативе информируют заемщика о начале финансирования операций за счет овердрафта.
По словам зампреда правления Райффайзенбанка Андрея Степаненко, введение подобного информирования потребует доработки систем оповещения, что повлечет за собой временные и финансовые затраты.
Ощутимой пользы клиентам от этого не будет, поскольку "заемщики редко размещают свои средства на счете кредитных карт", пишет bfm.ru.
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