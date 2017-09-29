Путин официально уволил Толоконского

Президент РФ Владимир Путин ?подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Исполнять обязанности главы региона будет спикер краевого заксобрания Александр Усс. Это следует из сообщения на сайте Кремля. Путин уже встретился с Александром Уссом, передает РИА Новости.
Виктор Толоконский объявил депутатам и членам правительства о своем уходе еще 27 сентября. По словам Толоконского, заявление об уходе он написал сам.
Ранее СМИ сообщали о грядущей отставке до 10 глав регионов. Уже ушли самарский губернатор Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
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