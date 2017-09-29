Путин официально уволил Толоконского

Виктор Толоконский объявил депутатам и членам правительства о своем уходе еще 27 сентября. По словам Толоконского, заявление об уходе он написал сам.

Ранее СМИ сообщали о грядущей отставке до 10 глав регионов. Уже ушли самарский губернатор Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.