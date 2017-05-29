Путин решил провести в стране Десятилетие детства

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это решение направлено на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. Тем же документом правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

В этом году завершается реализация Национальной стратегии действий в интересах детей, которая была рассчитана на 2012–2017 годы, пишет bfm.ru.