Путин решил провести в стране Десятилетие детства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении Десятилетием детства периода с 2018 по 2027 годы в России.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это решение направлено на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. Тем же документом правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.
В этом году завершается реализация Национальной стратегии действий в интересах детей, которая была рассчитана на 2012–2017 годы, пишет bfm.ru.
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