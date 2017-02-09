Путин выразил соболезнования Эрдогану по поводу гибели турецких военных в результате удара ВКС РФ

Как сообщает РИА Новости, российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия. РФ уже признала, что инцидент стал следствием несогласованности действий сторон, и пообещала наладить более тесное сотрудничество генштабов двух стран.