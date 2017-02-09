Путин выразил соболезнования Эрдогану по поводу гибели турецких военных в результате удара ВКС РФ

Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб, заявили в турецком Генштабе. Владимир Путин уже выразил соболезнования по телефону турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.
Как сообщает РИА Новости, российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".
Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия. РФ уже признала, что инцидент стал следствием несогласованности действий сторон, и пообещала наладить более тесное сотрудничество генштабов двух стран.
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