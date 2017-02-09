Путин выразил соболезнования Эрдогану по поводу гибели турецких военных в результате удара ВКС РФ

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Сегодня, 06:16.
Происшествия

Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб, заявили в турецком Генштабе. Владимир Путин уже выразил соболезнования по телефону турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Как сообщает РИА Новости, российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия. РФ уже признала, что инцидент стал следствием несогласованности действий сторон, и пообещала наладить более тесное сотрудничество генштабов двух стран.

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