"Самый сильный человек Алтая" побывал в колонии

Заключенные расспросили титулованного спортсмена о том, как правильно составить план тренировок, о правильном питании, о турнирах по пауэрлифтингу, которые проводятся в Алтайском крае, и можно ли в них участвовать, имея судимость.

Алексей рассказал собравшимся о том, что добиться успехов в пауэрлифтинге можно в любом возрасте и даже после освобождения из мест лишения свободы. По его словам, для достижения высоких результатов достаточно одной тяжелой тренировки в неделю. Остальные тренировки должны быть легкими, так как организму необходимо восстанавливаться. Также Меркулов отметил, что для хорошей спортивной формы важно вести здоровый образ жизни, не иметь вредных привычек.

По просьбе осужденных Алексей Меркулов объяснил и продемонстрировал, как правильное выполнять жим штанги лежа и становую тягу. Спортсмен планирует провести тренировочное занятие и для сотрудников УФСИН России по Алтайскому краю.