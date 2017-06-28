Сайты российских туроператоров подверглись кибератаке вируса-вымогателя Petya

Замруководителя Anex Tour по рекламе Яна Муромова рассказала, что сайт перестал работать после серии технических проблем. Из соображений безопасности компания отключила систему онлайн-бронирования.

Mouzenidis Travel также сообщила о кибератаке на свой сайт. В результате заблокирован доступ к системе онлайн-бронирования и локальным компьютерам компании, а также выведена из строя система телефонии.

Компании подчеркивают, что на их оперативной деятельности хакерские атаки никак не скажутся. Туристов продолжат отправлять к месту отдыха, пишут "Ведомости".

27 июня компьютерный вирус Petya стал причиной сбоев в работе компаний многих стран мира.