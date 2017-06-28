Сайты российских туроператоров подверглись кибератаке вируса-вымогателя Petya

Российские туроператоры Anex Tour и Mouzenidis Travel сообщили о кибератаке на свои сайты, сообщает "Интерфакс".
Замруководителя Anex Tour по рекламе Яна Муромова рассказала, что сайт перестал работать после серии технических проблем. Из соображений безопасности компания отключила систему онлайн-бронирования.
Mouzenidis Travel также сообщила о кибератаке на свой сайт. В результате заблокирован доступ к системе онлайн-бронирования и локальным компьютерам компании, а также выведена из строя система телефонии.
Компании подчеркивают, что на их оперативной деятельности хакерские атаки никак не скажутся. Туристов продолжат отправлять к месту отдыха, пишут "Ведомости".
27 июня компьютерный вирус Petya стал причиной сбоев в работе компаний многих стран мира.
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