Школьникам и студентам Барнаула напоминают о необходимости пополнить транспортные карты

С 15 августа можно пополнить или приобрести впервые персональную транспортную школьную и студенческую карту на сентябрь. Школьникам при себе необходимо иметь актуальную справку об обучении в образовательной организации, студентам — продленный студенческий билет, сообщают в "Центртрансе".
Учащимся и студентам из семей, признанных малоимущими и нуждающимися в социальной помощи, следует проверить срок действия справки о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи, напоминает мэрия.
Если срок действия справки истек, пополнить (или приобрести впервые) персональные транспортные карты с тарифными планами "Проездной билет для малообеспеченных школьников" и "Проездной билет для малообеспеченных студентов" будет невозможно. В этом случае необходимо в кратчайшие сроки обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства семьи и получить новую справку.
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