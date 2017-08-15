Школьникам и студентам Барнаула напоминают о необходимости пополнить транспортные карты

Учащимся и студентам из семей, признанных малоимущими и нуждающимися в социальной помощи, следует проверить срок действия справки о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи, напоминает мэрия.

Если срок действия справки истек, пополнить (или приобрести впервые) персональные транспортные карты с тарифными планами "Проездной билет для малообеспеченных школьников" и "Проездной билет для малообеспеченных студентов" будет невозможно. В этом случае необходимо в кратчайшие сроки обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства семьи и получить новую справку.