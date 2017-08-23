На Алтае пожарные тушили загоревшегося на улице человека

23 августа в Рубцовске 5 сотрудников МЧС выезжали на двух машинах, чтобы потушить загоревшегося человека. На мужчине загорелась одежда.
Всего на это происшествие прибыли 10 сотрудников разных экстренных служб на 5 автомобилях, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
Как оказалось, пожар произошел потому, что местный бомж уснул на теплотрассе с непотушенной сигаретой. От нее стала тлеть, а потом загорелась одежда. Огонь оперативно потушили, госпитализация потерпевшему не потребовалась.
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