Сына бывшего главного алтайского пристава задержали за наркоторговлю

Вадима задержали 17 сентября вместе с другом Павлом Морозовым. Последнего отправили в СИЗО, а Виталия — под домашний арест. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным издания, обвинения сыну главного судебного пристава Новосибирской области еще не предъявлены. При личном досмотре у Вадима Эрлера нашли более 40 гр наркотиков, расфасованных и готовых к реализации. Вещество направлено на экспертизу, заведено уголовное дело.

Друзья Вадима считают, что вся эта история "очень сомнительна". Они рассказывают, что молодой человек жил по средствам, платил кредит за холодильник и даже занимал в долг.

Отец задержанного Виталий Эрлер родился в 1969 году в поселке Ордынское Новосибирской области. С августа 2010 года Эрлер возглавлял Управление ФССП по Республике Алтай. В январе 2013 года был назначен на должность руководителя управления ФССП по Кемеровской области, в декабре 2014 года переведен на должность врио руководителя УФССП по Новосибирской области, с 5 февраля 2015 года назначен на должность руководителя этого ведомства, пишет портал "Новости Горного Алтая".