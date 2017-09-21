Сына бывшего главного алтайского пристава задержали за наркоторговлю

В Новосибирске с поличным задержали 24-летнего парня во время закладки наркотиков в тайник. Задержанным оказался Вадим Эрлер — сын главного судебного пристава Новосибирской области Виталия Эрлера, сообщает sibkray.ru.
Вадима задержали 17 сентября вместе с другом Павлом Морозовым. Последнего отправили в СИЗО, а Виталия — под домашний арест. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
По данным издания, обвинения сыну главного судебного пристава Новосибирской области еще не предъявлены. При личном досмотре у Вадима Эрлера нашли более 40 гр наркотиков, расфасованных и готовых к реализации. Вещество направлено на экспертизу, заведено уголовное дело.
Друзья Вадима считают, что вся эта история "очень сомнительна". Они рассказывают, что молодой человек жил по средствам, платил кредит за холодильник и даже занимал в долг.
Отец задержанного Виталий Эрлер родился в 1969 году в поселке Ордынское Новосибирской области. С августа 2010 года Эрлер возглавлял Управление ФССП по Республике Алтай. В январе 2013 года был назначен на должность руководителя управления ФССП по Кемеровской области, в декабре 2014 года переведен на должность врио руководителя УФССП по Новосибирской области, с 5 февраля 2015 года назначен на должность руководителя этого ведомства, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.