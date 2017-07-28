Барнаульцы пожаловались, что сотовые операторы меняют условия старых тарифов

В начале 2017 года "Билайн", "МегаФон" и Tele2 полностью изменили свои тарифные линейки. Соответственно большинство тарифов, действующих до этого, стали архивными. Это значит, что абоненты, которые когда-то их подключали, могут продолжать ими пользоваться, но они закрыты для новых клиентов и перейти на них тоже нельзя.

Новые тарифные линейки отражают современные тенденции рынка связи. В последние годы он не растет, а операторам нужно зарабатывать. Как сотовые компании заставят абонентов платить больше с помощью новых тарифов, мы недавно рассказывали. К тому же абоненты сейчас потребляют услуги связи иначе, чем несколько лет назад — фокус смещается с голосовых услуг на интернет.

По словам Дениса Кускова, гендиректора компании TelecomDaily (Санкт-Петербург), операторы будут стремится перевести абонентов на новые тарифные планы под разными предлогами. И основным стимулом станет увеличение стоимости связи на старых тарифах.

В "МегаФоне" altapress.ru сообщили, что задачи перевести абонентов на новые тарифы не стоит. В Tele2 отметили, что абоненты на новые тарифы принудительно не переводятся, но со временем компания ожидает, что все больше клиентов будут переходить на них по причине их актуальности.

В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") сказали, что заинтересованы в том, чтобы как можно больше клиентов воспользовались новым предложением. В МТС также утверждают, что цели перевести абонентов на новые тарифы нет.

Большая перемена

Читательница altapress.ru Лариса рассказала, что около месяца назад ей позвонил специалист колл-центра "Билайн" и предложил изменить тариф на новый, она отказалась. Он ответил, что условия ее текущего тарифного плана все равно изменятся.

Недавно Лариса заметила, что в SMS, которые ей присылает оператор в ответ на ее запрос об оставшихся в пакете услугах связи, вместо 4 Гб, которые у нее были изначально, появились 5 Гб. Ее это смутило, потому что она не поняла, придется ли ей доплачивать в связи с увеличением пакета и если да, то сколько.

Второй читатель сообщил, что ему пришло оповещение в виде SMS — услуга, которая раньше была бесплатной, теперь будет платной. Речь идет об опции "Общий пакет услуг" — она позволяет использовать один пакет услуг связи на нескольких номерах. Теперь за услугу надо платит 3,33 рубля в сутки. То есть стоимость мобильной связи увеличится примерно на 100 рублей в месяц.

Весной и летом операторы поменяли условия ряда архивных тарифов. По закону они обязаны оповестить об этом абонентов. Обычно это делается по SMS, также информация размещается на их сайтах. Корреспондент altapress.ru изучил ее.

Зачастую операторы информируют об изменениях в тарифах таким образом, что понять, какие именно перемены произошли, не обладая феноменальной памятью и знаниями об основах создания тарифных продуктов, практически невозможно.

В некоторых сообщениях публикуются только новые тарифные условия. Чтобы сравнить их со старыми, нужно либо их помнить, либо искать информацию на сайте того же оператора в разделе с архивными тарифами. Но и там она может быть изменена уже в соответствии с новыми условиями. Так что корректность такого сравнения остается под вопросом.

Попробуй разберись

Больше всего изменений в старых тарифах в этом году произошло у "Билайна". Если вы хотите узнать, какие условия сейчас действуют на вашем тарифе, пройдите по этой ссылке. Там мы видим сообщение: с 20 марта текущего года абоненты более чем 20 тарифных планов в Барнауле (и, скорее всего, в Алтайском крае, но это не уточняется) были переведены на совершенно другие тарифные продукты.

В этом сообщении есть ссылки на описание старого и нового тарифа, и их можно попытаться сравнить. Правда, сделать это довольно сложно с учетом того, что формат старого и нового тарифа может заметно отличаться (например, пакетный — не пакетный). Кроме того, в некоторых описаниях стоимость услуг указана с учетом подключенных опций, а где искать стоимость этих опций (возможно, уже тоже архивных), не ясно.

Интересно, что в файлах с подробной информацией о тарифе, которые можно скачать по ссылке, вместо Алтайского края (или Сибирского региона), в некоторых тарифах указан Чукотский автономный округ. То ли это ошибка, то ли условия были одни и те же в двух регионах.

В следующем сообщении о переводе абонентов на новые тарифы с 13 мая опубликован тот же перечень тарифов, что и в предыдущем. Что это означает, тоже не ясно. В следующих двух сообщениях приводится информация об изменениях в нескольких предоплатных и постоплатных тарифах. Старые условия там не опубликованы, только новые.

Таким образом, самостоятельно, без специальных комментариев, абонент из этих новостей может узнать только одно: сколько стоят услуги связи по его тарифу после изменений. Корректно сравнить их с предыдущими практически невозможно, оценка может быть лишь субъективной. Например, можно сопоставить, сколько денег уходило на связь раньше и сколько вы стали тратить сейчас.

Мы просмотрели несколько пар старых и новых тарифов. Как минимум в трех случаях заметили, что в старом тарифе звонки на "Билайн" (внутри сети) были бесплатными, а в новом стали платными. При этом на открытых к подключению тарифах действуют очень выгодные условия на разговоры внутри сети (о них мы тоже рассказывали здесь).

Следите за новостями

"МегаФон" информирует клиентов об изменениях в условиях тарифов в новостях. За лето появилось несколько таких извещений. Самые масштабные перемены произошли с 29 июня — поменялись условия множества тарифов. В сообщении опубликованы только новые параметры.

Относительно немного изменений летом произошло у МТС. К слову, этот оператор новую линейку, в отличие от других, не вводил. Он только скорректировал весной старые тарифы. В частности, отказался от безлимитного интернета, ввел опцию "В сети" с неограниченным доступом к соцсетям и мессенджерам и так далее.

Одно из летних изменений — превращение тарифа Smart+ в "Smart Забугорище". Он стал позиционироваться как продукт для тех, кто хочет сэкономить на связи в международном роуминге. Следить за новостями об изменениях в тарифах у МТС можно здесь. В сообщениях оператор также публикует только новые условия тарифов.

Где размещается информация об изменениях в тарифах у Tele2, нам самостоятельно найти не удалось. Раздела "Новости" на сайте нет. Никаких примечаний в блоке с архивными тарифами тоже нет. Описание закрытых тарифов можно посмотреть по этой ссылке.

Переход с архивных тарифов на более актуальные для абонента не всегда означает подорожание услуг связи. Часто, наоборот, ему это даже выгодно. Однако каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. Чтобы принять решение, каким тарифом пользоваться, абоненту нужно обладать всей информацией.

Справка

Самые популярные тарифы у сотовых операторов в Алтайском крае