Сотрудники ФСО смогут перекрывать трассы и безвозмездно пользоваться аэропортами

В случае принятия поправок сотрудникам ФСО будет разрешено следующее.

Временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны.

Безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Обнажать оружие и приводить его в готовность, "если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения", предусмотренные законом. При попытке задерживаемого лица приблизиться к сотруднику ФСО с оружием, сократив при этом указанное им расстояние, сотрудник имеет право стрелять. В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспорт).

В то же время проект закона предполагает введение запретов для работников ФСО. Им будет запрещено:

размещать в СМИ и в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, своих сослуживцах, позволяющую раскрыть их принадлежность к органам госохраны, о своей служебной деятельности.

иметь имущество за границей: военнослужащие и гражданский персонал, имеющие его, обязаны будут в установленный срок принять меры по его отчуждению.

Президент, кроме того, предлагает установить ненормированный служебный день для некоторых категорий сотрудников. Все служащие СФО будут обязаны проходить процедуру дактилоскопической регистрации. Наконец, сотрудникам ФСО нужно будет соблюдать кодекс этики и служебного поведения. Его утвердит руководитель спецслужбы. Несоблюдение правил может стать основанием для увольнения.