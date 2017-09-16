Живые - не живые: почему статуи пугали и поражали барнаульцев на Дне города

На праздновании Дня города и юбилея края в этом году было очень много необычных скульптур. Красивые и яркие, они стояли во всех уголках города. К ним подходили сфотографироваться и вскрикивали: статуи оживали.

Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru. Хорошо загримированные актеры-статуи даже вблизи не производили впечатление ненатуральности. Их людскую сущность выдавали лишь вздохи и движения глаз. Иногда же они как бы специально оживали в самый неподходящий момент, ошарашивая толпу. Все самые интересные мгновения народных гуляний 16 сентября — в нашей трансляции.