Живые - не живые: почему статуи пугали и поражали барнаульцев на Дне города

На праздновании Дня города и юбилея края в этом году было очень много необычных скульптур. Красивые и яркие, они стояли во всех уголках города. К ним подходили сфотографироваться и вскрикивали: статуи оживали.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Хорошо загримированные актеры-статуи даже вблизи не производили впечатление ненатуральности. Их людскую сущность выдавали лишь вздохи и движения глаз. Иногда же они как бы специально оживали в самый неподходящий момент, ошарашивая толпу.
Все самые интересные мгновения народных гуляний 16 сентября — в нашей трансляции.
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