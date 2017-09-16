Живые - не живые: почему статуи пугали и поражали барнаульцев на Дне города

2151
Сегодня, 18:58.
Жизнь

На праздновании Дня города и юбилея края в этом году было очень много необычных скульптур. Красивые и яркие, они стояли во всех уголках города. К ним подходили сфотографироваться и вскрикивали: статуи оживали.

Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Живые статуи на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.

Хорошо загримированные актеры-статуи даже вблизи не производили впечатление ненатуральности. Их людскую сущность выдавали лишь вздохи и движения глаз. Иногда же они как бы специально оживали в самый неподходящий момент, ошарашивая толпу.

Все самые интересные мгновения народных гуляний 16 сентября — в нашей трансляции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров