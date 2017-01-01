Места на лето в санаториях Белокурихи могут закончиться уже в марте

В феврале стартовали продажи путевок в Белокуриху на летний сезон. Об этом altapress.ru сообщили турагенты, а также представители санаториев и отелей города-курорта. По прогнозам специалистов, в марте-апреле на курортах может не остаться свободных мест.
Санатории и курорты Белокурихи зимой и летом загружены почти на 100%. Специалисты прогнозируют, что спрос на путевки в 2017-м будет не меньше, чем в прошлые годы.
Как сообщили в сети санаториев "Курорт Белокуриха", активные продажи путевок на лето только стартовали. При этом в турфимах отметили, что интересоваться летними турами в Белокуриху стали с начала года. Из-за того, что окончательные цены появились только несколько дней назад, специалисты наблюдают умеренный спрос на это направление.
Как рассказали altapress.ru в отеле "Беловодье", уже сегодня забронировано около 10% мест на летний период, популярностью пользуются июль и август. По данным турагентов, места в отелях и санаториях Белокурихи еще есть, однако не исключено, что в марте-апреле их может не оказаться. Как пояснили в турфирме "Министерство Отпуска", хорошие варианты разбирают довольно быстро. Если туристам необходимы конкретные даты, которые привязаны к авиабилетам, то в мае подобрать тур будет практически невозможно.
В турагентствах также отметили, что на курорта Белокурихи отдыхающих из Алтайского края не так много. Больше всего в город-курорт приезжают из регионов Сибирского Федерального округа. Кроме того, среди отдыхающих есть и люди из Якутии, Камчатки, а также Казахстана. При этом специалисты отмечают, что с каждым годом увеличивается число туристов из Москвы.
Как отметили в турфирмах "К-Трэвел" и "Министерство Отпуска", цены на санаторные путевки поднялись примерно на 10%. Так, тур на летний сезон в двухместном номере с питанием стоит от 4-4,5 тыс. рублей в сутки на человека.
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