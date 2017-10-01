Тяжелоатлетов России не пустили на чемпионат мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от соревнований девять национальных федераций, включая российскую, на год, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальный сайт IWF. Решение принято в связи с тем, что представителями этих федераций было допущено три и более нарушений антидопинговых правил, что показала перепроверка допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
Помимо России членство в IWF приостановлено также для федераций Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.
Сборные этих стран не смогут принять участие в чемпионате мира.
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает, что IWF отстранила сборную России за прошлые ошибки.
Максим Агапитов,
президент Федерации тяжелой атлетики России:
Новое руководство (ФТАР - ИФ) не в ответе за ошибки прошлого руководства. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять! Уже сделали много и это высоко оценили. Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаём будущее!
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