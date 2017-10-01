Тяжелоатлетов России не пустили на чемпионат мира

Новое руководство (ФТАР - ИФ) не в ответе за ошибки прошлого руководства. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять! Уже сделали много и это высоко оценили. Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаём будущее!