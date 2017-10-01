В "Белокурихе-2" создадут лучшие условия для подготовки биатлонистов России к Олимпиаде

В "Белокурихе-2" готовят к зиме трассу и стадион для лыжных соревнований и биатлона, сообщает портал "Бийский округ". По словам чемпиона мира и СССР по биатлону, директора этого спортивного комплекса Анатолия Ждановича, расположение трассы, ее качественные характеристики могут стать макисмально удобной базой для подготовки российских спортсменов к Олимпиаде, которая состоится в феврале 2018 года в Южной Корее.
Общая протяженность трассы в комплексе "Белокуриха-2" составляет 7 км. Она имеет мировые параметры, соответственно, здесь можно проводить тренировки, максимально приближенные к "боевым условиям", в том числе национальной сборной.
Гостиничный комплекс неподалеку еще достраивается, поэтому пока спортсменам предстоит приезжать сюда из Белокурихи.
В начале октября ожидается приезд специалиста-гомологатора, который исследует крутизну и длину подъемов трассы. После того, как он выдаст сертификат, можно уже проводить соревнования.
Анатолий Жданович,
директор спортивного комплекса "Белокуриха-2", заслуженный мастер спорта, чемпион мира и СССР:
Сейчас завершились земляные работы, к зиме наш стадион после соответствующей сертификации будет готов, станет возможно проводить тренировки и соревнования.
Стадион находится на высоте 800 метров над уровнем моря, это средняя мягкая высота, которую тренирующиеся спортсмены используют для получения оптимального функционального состояния. Эффект гор присутствует, но в то же время переносится организмом легче, чем на биатлонных трассах, расположенных на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Подобные нашей трассы имеются в Европе — в Оберхофе и Рупольдинге.
Жданович подчеркивает: ближайшие зимние Олимпиады (2018 и 2022 годов) будут проводиться в Корее и Китае. При подготовке сборной России в "Белокурихе-2" спортсмены получат дополнительные плюсы, поскольку здесь оптимальная высота для тренировок, а также нет проблем со сменой часовых поясов.
Анатолий Жданович,
директор спортивного комплекса "Белокуриха-2", заслуженный мастер спорта, чемпион мира и СССР:
Я контактирую с главным тренером сборных команд России по биатлону Владимиром Михайловичем Барнашовым. Мы договорились, что как ляжет снег и накатают трассу, он приедет к нам обязательно. Может, приедут на сборы и члены национальной сборной.
Добавим, что весной этого года на базе санатория "Россия" в Белокурихе открыли лыжероллерную трассу, которую тут же опробовали в процессе восстановительных сборов национальные сборные России и Казахстана по биатлону. Затем в сентябре была открыта новая лежыроллерная трасса в селе Алтайское, где уже прошли соревнования юных биатлонистов на Кубок олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Тарасова.
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