В "Белокурихе-2" создадут лучшие условия для подготовки биатлонистов России к Олимпиаде

Общая протяженность трассы в комплексе "Белокуриха-2" составляет 7 км. Она имеет мировые параметры, соответственно, здесь можно проводить тренировки, максимально приближенные к "боевым условиям", в том числе национальной сборной.

Гостиничный комплекс неподалеку еще достраивается, поэтому пока спортсменам предстоит приезжать сюда из Белокурихи.

В начале октября ожидается приезд специалиста-гомологатора, который исследует крутизну и длину подъемов трассы. После того, как он выдаст сертификат, можно уже проводить соревнования.

Анатолий Жданович,

директор спортивного комплекса "Белокуриха-2", заслуженный мастер спорта, чемпион мира и СССР:

Сейчас завершились земляные работы, к зиме наш стадион после соответствующей сертификации будет готов, станет возможно проводить тренировки и соревнования.

Стадион находится на высоте 800 метров над уровнем моря, это средняя мягкая высота, которую тренирующиеся спортсмены используют для получения оптимального функционального состояния. Эффект гор присутствует, но в то же время переносится организмом легче, чем на биатлонных трассах, расположенных на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Подобные нашей трассы имеются в Европе — в Оберхофе и Рупольдинге.

Жданович подчеркивает: ближайшие зимние Олимпиады (2018 и 2022 годов) будут проводиться в Корее и Китае. При подготовке сборной России в "Белокурихе-2" спортсмены получат дополнительные плюсы, поскольку здесь оптимальная высота для тренировок, а также нет проблем со сменой часовых поясов.

Анатолий Жданович,

директор спортивного комплекса "Белокуриха-2", заслуженный мастер спорта, чемпион мира и СССР:

Я контактирую с главным тренером сборных команд России по биатлону Владимиром Михайловичем Барнашовым. Мы договорились, что как ляжет снег и накатают трассу, он приедет к нам обязательно. Может, приедут на сборы и члены национальной сборной.

Добавим, что весной этого года на базе санатория "Россия" в Белокурихе открыли лыжероллерную трассу, которую тут же опробовали в процессе восстановительных сборов национальные сборные России и Казахстана по биатлону. Затем в сентябре была открыта новая лежыроллерная трасса в селе Алтайское, где уже прошли соревнования юных биатлонистов на Кубок олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Тарасова.