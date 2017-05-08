Ученые впервые смогли вылечить животных от ВИЧ

Уничтожить вирус удалось с помощью техники генной модификации CRISPR.

В экспериментах на грызунах метод оказался эффективным в 96% случаев. Мышам трансплантировали человеческие иммунные клетки, после чего именно их заразили вирусом. Исследователи смогли побороть вирус в легких, сердце, селезенке, кишечнике и головном мозге мышей, пишет сайт "Популярная механика".

Следующим шагом будет опыт на приматах, у которых ВИЧ вызывает признаки болезни, в отличие от мышей. Со временем эту методику протестируют на людях. На сегодняшний день никакого лекарства от ВИЧ не создано. Однако современные исследователи продолжают искать способы побороть эту болезнь.

Ранее altapress.ru писал, что учёные из Массачусетского технологического института обнаружили три гена, которые ВИЧ использует для проникновения в иммунные клетки и которые можно отключить без особого вреда для здоровья человека.