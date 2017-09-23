В Алтайском крае и Новосибирской области выпал первый снег

Жители Новосибирской области и Алтайского края выкладывают в социальных сетях снимки с первым снегом.
Снег на западе края. Фото: Андрей Дергунов в vk.com/typical_rubcovsk_city.
Снег на западе края. Фото: Андрей Дергунов в vk.com/typical_rubcovsk_city.
Первый снег. Фото: Дарина Филатова в vk.com/act54.
Первый снег. Фото: Дарина Филатова в vk.com/act54.
Первый снег. Фото: Анастасия Каржавина в vk.com/act54.
Первый снег. Фото: Валерий Кичигин в vk.com/act54.
Первый снег. Фото: Дмитрий Анучин в vk.com/act54.
Первый снег. Фото: vk.com/act54.
Первый снег. Фото: vk.com/act54.
Первый снег. Фото: vk.com/act54.
Снег идет в Новосибирской области и приграничных районах Казахстана, в Томске.
Снег выпал и на западе Алтайского края.
В ближайшее время снег выпадет в Барнауле. По данным алтайских синоптиков, в воскресенье, 24 сентября, на большей территории края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. Температура воздуха днём +1…+6 °С.
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