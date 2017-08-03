В Алтайском крае из реабилитационного центра пропали две девочки

Приметы пропавших

Пропавшие подростки Д. Пысина и О. Ситская.

Диана

Была одета: темная кофта, темные брюки, темные сланцы.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые длинные, собирает в пучок, глаза голубые.

Особая примета: шепелявит.

Ольга

Была одета: темная футболка, серые лосины, темные сланцы.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые средней длины, прическа ассиметричная, глаза карие

Особая примета: оттопыренные уши.

Девочки могли переодеться. С собой у них была одежда (кофты, куртки).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).