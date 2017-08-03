В Алтайском крае из реабилитационного центра пропали две девочки

В Алтайском крае разыскивают 14-летнюю Диану Пысину и 13-летнюю Ольгу Ситскую из Барнаула. 1 августа 2017 около 19.45 девочки ушли из краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетний "Солнышко" и не вернулись.
Приметы пропавших
Диана
- Была одета: темная кофта, темные брюки, темные сланцы.
- Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые длинные, собирает в пучок, глаза голубые.
- Особая примета: шепелявит.
Ольга
- Была одета: темная футболка, серые лосины, темные сланцы.
- Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые средней длины, прическа ассиметричная, глаза карие
- Особая примета: оттопыренные уши.
Девочки могли переодеться. С собой у них была одежда (кофты, куртки).
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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