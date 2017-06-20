В Алтайском крае из-за гроз объявили штормовое предупреждение

На 21 июня на территории Алтайского края объявили штормовое предупреждение. В отдельных районах возможен дождь, гроза, град, при грозах местами сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 4-9 м/с с усилением до 12-17 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Период жаркой погоды продолжится.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в непогоду. В дождливую погоду необходимо быть осторожными на дорогах. Порывы ветра, град лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, убрать автомобили от деревьев и балконов.
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