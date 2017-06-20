В Алтайском крае из-за гроз объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 4-9 м/с с усилением до 12-17 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Период жаркой погоды продолжится.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в непогоду. В дождливую погоду необходимо быть осторожными на дорогах. Порывы ветра, град лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, убрать автомобили от деревьев и балконов.