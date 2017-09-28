В Алтайском крае начнет работать новая горнолыжная трасса

На горе Мишина в "Белокурихе-2" зимой в тестовом режиме заработает новая горнолыжная трасса. Сейчас там завершили земляные работы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2016 году трассу очистили от зарослей, а в мае 2017 года начали выравнивать склон. Под грунтом оказались камни весом около 40 тонн, которые пришлось вытягивать тяжелой техникой. Перепад высот на трассе составляет 224 м.
Планируется, что склон будет работать круглый год — там обустроят велосипедные спуски разной степени сложности и маршруты для пешей ходьбы. Также там построят гостиничные комплекс, ресторан, пункт проката спортивного инвентаря, туалеты и автостоянку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.