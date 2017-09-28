В Алтайском крае начнет работать новая горнолыжная трасса

В 2016 году трассу очистили от зарослей, а в мае 2017 года начали выравнивать склон. Под грунтом оказались камни весом около 40 тонн, которые пришлось вытягивать тяжелой техникой. Перепад высот на трассе составляет 224 м.

Планируется, что склон будет работать круглый год — там обустроят велосипедные спуски разной степени сложности и маршруты для пешей ходьбы. Также там построят гостиничные комплекс, ресторан, пункт проката спортивного инвентаря, туалеты и автостоянку.