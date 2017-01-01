В Алтайском крае объявили режим ЧС. Закрыты все дороги

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Сегодня, 16:55.
Жизнь

На территории Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации по распоряжению губернатора Александра Карлина. Из-за метели временно закрыли движение по всем трассам региона, сообщает официальный сайт края. Ограничение движения ввели для всех видов транспорта.

ГИБДД, метель, дорога закрыта.
ГИБДД, метель, дорога закрыта. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Это позволит привлечь силы МЧС России, а также технику предприятий и организаций для ликвидации последствий стихии в районах края и на участках автомобильных дорог, где складывается наиболее сложная обстановка.

Контроль за сложившейся ситуацией возложен на заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова.

В ГИБДД Барнаула altapress.ru заявили, что пока сложно сказать, смогут ли работающие в краевой столице люди попасть домой в Новоалтайск на личном и общественном транспорте (кроме электричек). Для уточнения ситуации необходимо звонить дежурному УГИБДД.

На трассах бушует метель, сильный боковой ветер — порывы достигают 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 23 февраля. Действует штормпрогноз.

В ликвидации последствий стихии задействованы силы и средства РСЧС в количестве 421 человек и 251 единица техники, в том числе от МЧС России 136 человек личного состава и 33 единицы техники.

Напомним, в Алтайском крае в этом году уже объявляли режим ЧС — когда десятки автомобилей и автобусов попали в "снежный плен".

Куда звонить в случае ЧС на дороге:

Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852) 36-31-69;
Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;
Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86.

Также действуют экстренные телефоны 101, 112 и телефон доверия полиции 128.

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