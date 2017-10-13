В Алтайском крае осудили сельчанку за большой маковый букет

По данным краевой прокуратуры, в июле 2017 года женщина собрала у заброшенного дома мак для личного употребления без цели сбыта. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у нее маковую солому массой 1 880 грамм.

С учетом личности виновной суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на 1,5 года.