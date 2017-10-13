В Алтайском крае осудили сельчанку за большой маковый букет

Солонешенский районный суд вынес приговор местной жительнице за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Женщина собрала маковый букет и высушила растение, превратив его в маковую солому.
По данным краевой прокуратуры, в июле 2017 года женщина собрала у заброшенного дома мак для личного употребления без цели сбыта. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у нее маковую солому массой 1 880 грамм.
С учетом личности виновной суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на 1,5 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.