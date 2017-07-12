В Алтайском крае при пожаре погибли трое детей

12 июля около двух часов ночи в одном из частных жилых домов села Шелаболиха Алтайского края произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела троих детей: девочки 2013 года рождения и ее двух братьев 2004 и 2010 годов рождения.
Предварительно, дети были оставлены матерью одни без присмотра. После ее ухода произошло возгорание жилого дома.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.
Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причина пожара, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России, для оказания экстренной психологической помощи в село Шелаболиха направлены психологи.
С учетом обстоятельств трагедии, следственными органами СКР по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с данной семьей.
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