В Алтайском крае при пожаре погибли трое детей

Предварительно, дети были оставлены матерью одни без присмотра. После ее ухода произошло возгорание жилого дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причина пожара, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России, для оказания экстренной психологической помощи в село Шелаболиха направлены психологи.

С учетом обстоятельств трагедии, следственными органами СКР по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с данной семьей.