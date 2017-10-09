На Алтае дорогостоящий Wi-Fi по госпрограмме заводят в села, где почти нет жителей

В ходе реализации госпроекта "Устранение цифрового неравенства" в Алтайском крае (организация сети Wi-Fi в малых селах) обнаружилось несколько проблем. Сети заводят в села, где жителей уже почти не осталось. Точки доступа устанавливают так, что для подключения школ и ФАПов нужны дополнительные инвестиции. А процедура подключения к Wi-Fi настолько многоступенчатая, что вызывает сложности даже у специалистов. Об этом рассказал начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк, выступая на Алтайском ИТ-форуме 5 октября.
По его словам, "Ростелеком" при составлении списка сел, где будут установлены опоры с доступом к Wi-Fi, руководствовался данными Росстата о численности населения за 2010 год. С тех пор прошло семь лет, за это время какие-то населенные пункты уменьшились, другие выросли (например, в связи с созданием крупных агрохолдингов).
Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:
Сеть доводится до населенного пункта, а там и школы уже нет, и поселкового совета. Одни пенсионеры живут, человек 200. А мы туда привели широкополосный доступ в интернет, "закопали" серьезные инвестиции. Зачем? Мы обратились с этим вопросом в Минкомсвязи и "Ростелеком". Предложили совместно пересмотреть план размещения объектов. Перенести их в те населенные пункты, которые выросли. Нам сказали: "Нет, все уже утверждено". Мы подняли этот вопрос на слушаниях по проекту УЦН в Совете Федерации. Уточнили, какой трафик идет через эту сеть. Ответа не получили. Я могу предположить, что очень маленький.
В августе 2017 года "Ростелеком" сообщил "Ведомостям", что инфраструктура, построенная по проекту "Устранение цифрового неравенства" оказалась очень востребованной. За полтора года работы состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб.
За месяц после отмены платы за сельский Wi-Fi (ее отменили с 1 августа) количество интернет-сессий в точках доступа выросло на 35%. В июле было зафиксировано 903 тыс. а в августе 1 215 тыс. сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб – на 27% больше, чем месяцем ранее (данные сайта iot.ru).
По словам Герасимюка, еще одна проблема проекта — это размещение опор не в самых оптимальных местах. Они определяются по согласованию с поселковой администрацией. И чтобы подключить к интернету школу, ФАП и сельский клуб требуются дополнительные крупные инвестиции.
Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:
Мы видим, что точка есть. Но до школы еще 350 метров, а это 650 тыс. рублей инвестиций. Для поселкового совета это деньги. И предпринимателей, желающих инвестировать на этом участке, там нет.
Сейчас проектируется следующий этап реализации проекта — на 2018 год. В нем будут задействованы порядка 15 муниципалитетов. Ведутся переговоры с главами районов и "Ростелекомом", определяются точки, где будут установлены опоры с учетом возможности подключения соцобъетов.
Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:
Мы посмотрели точки, которые уже работают, оценили, сколько школ подключено и не подключено к интернету. Чтобы выполнить один из указов президента по поводу подключения к качественному интернету соцобъектов, нам необходимо от местных администраций где-то 8 млн рублей. Это проблема <...> Сейчас есть еще большие вопросы, сможем ли мы решить с "Ростелекомом" вопрос инвестирования. По итогам 2017 года у нас должно остаться 157 не подключенных сел. Это серьезный объем ресурсов. Эта тема находится в процессе обсуждения.
Герасимюк также отметил, что подключение к Wi-Fi слишком сложное и многоступенчатое.
Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:
Мы проехали все населенные пункты, протестировали систему. Наши специалисты 40 минут подключались. А сельскому жителю это чрезвычано тяжело. Я приветствую решение "Ростелекома" упросить процедуру подключения до трех шагов и сделать сельский Wi-Fi бесплатным.
Altapress.ru попросил "Ростелеком" прокомментировать эти заявления. В компании обещали предоставить комментарий в ближайшие дни.
Справка
Проект "Устранение цифрового неравенства" реализуется в Алтайском крае с 2015 года. Его цель — подключить к интернету малые села с численностью населения 250-500 человек. Исполнитель проекта, компания "Ростелеком", заводит в такие села оптоволоконную сеть и устанавливает там опору, на которой размещен передатчик Wi-Fi.
В Алтайском крае планируется подключить к интернету таким способом 257 сел. По данным Алтайкомсвязи, по итогам 2017 года планируется подключить 100 деревень. Общий объем инвестиций в реализацию программы на территории Алтайского края — 1,6 млрд. рублей.
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