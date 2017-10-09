На Алтае дорогостоящий Wi-Fi по госпрограмме заводят в села, где почти нет жителей

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В ходе реализации госпроекта "Устранение цифрового неравенства" в Алтайском крае (организация сети Wi-Fi в малых селах) обнаружилось несколько проблем. Сети заводят в села, где жителей уже почти не осталось. Точки доступа устанавливают так, что для подключения школ и ФАПов нужны дополнительные инвестиции. А процедура подключения к Wi-Fi настолько многоступенчатая, что вызывает сложности даже у специалистов. Об этом рассказал начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк, выступая на Алтайском ИТ-форуме 5 октября.  

"Сельский wi-fi".
"Сельский wi-fi". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По его словам, "Ростелеком" при составлении списка сел, где будут установлены опоры с доступом к Wi-Fi, руководствовался данными Росстата о численности населения за 2010 год. С тех пор прошло семь лет, за это время какие-то населенные пункты уменьшились, другие выросли (например, в связи с созданием крупных агрохолдингов).

Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:

Сеть доводится до населенного пункта, а там и школы уже нет, и поселкового совета. Одни пенсионеры живут, человек 200. А мы туда привели широкополосный доступ в интернет, "закопали" серьезные инвестиции. Зачем? Мы обратились с этим вопросом в Минкомсвязи и "Ростелеком". Предложили совместно пересмотреть план размещения объектов. Перенести их в те населенные пункты, которые выросли. Нам сказали: "Нет, все уже утверждено". Мы подняли этот вопрос на слушаниях по проекту УЦН в Совете Федерации. Уточнили, какой трафик идет через эту сеть. Ответа не получили. Я могу предположить, что очень маленький.

В августе 2017 года "Ростелеком" сообщил "Ведомостям", что инфраструктура, построенная по проекту "Устранение цифрового неравенства" оказалась очень востребованной. За полтора года работы состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб.

За месяц после отмены платы за сельский Wi-Fi (ее отменили с 1 августа) количество интернет-сессий в точках доступа выросло на 35%. В июле было зафиксировано 903 тыс. а в августе 1 215 тыс. сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб – на 27% больше, чем месяцем ранее (данные сайта iot.ru).

Максим Герасимюк. Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?".
Максим Герасимюк. Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?".

По словам Герасимюка, еще одна проблема проекта — это размещение опор не в самых оптимальных местах. Они определяются по согласованию с поселковой администрацией. И чтобы подключить к интернету школу, ФАП и сельский клуб требуются дополнительные крупные инвестиции.

Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:

Мы видим, что точка есть. Но до школы еще 350 метров, а это 650 тыс. рублей инвестиций. Для поселкового совета это деньги. И предпринимателей, желающих инвестировать на этом участке, там нет.

Сейчас проектируется следующий этап реализации проекта — на 2018 год. В нем будут задействованы порядка 15 муниципалитетов. Ведутся переговоры с главами районов и "Ростелекомом", определяются точки, где будут установлены опоры с учетом возможности подключения соцобъетов.

Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:

Мы посмотрели точки, которые уже работают, оценили, сколько школ подключено и не подключено к интернету. Чтобы выполнить один из указов президента по поводу подключения к качественному интернету соцобъектов, нам необходимо от местных администраций где-то 8 млн рублей. Это проблема <...> Сейчас есть еще большие вопросы, сможем ли мы решить с "Ростелекомом" вопрос инвестирования. По итогам 2017 года у нас должно остаться 157 не подключенных сел. Это серьезный объем ресурсов. Эта тема находится в процессе обсуждения.

Герасимюк также отметил, что подключение к Wi-Fi слишком сложное и многоступенчатое.

Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:

Мы проехали все населенные пункты, протестировали систему. Наши специалисты 40 минут подключались. А сельскому жителю это чрезвычано тяжело. Я приветствую решение "Ростелекома" упросить процедуру подключения до трех шагов и сделать сельский Wi-Fi бесплатным.

Altapress.ru попросил "Ростелеком" прокомментировать эти заявления. В компании обещали предоставить комментарий в ближайшие дни.

Справка

Проект "Устранение цифрового неравенства" реализуется в Алтайском крае с 2015 года. Его цель — подключить к интернету малые села с численностью населения 250-500 человек. Исполнитель проекта, компания "Ростелеком", заводит в такие села оптоволоконную сеть и устанавливает там опору, на которой размещен передатчик Wi-Fi.

В Алтайском крае планируется подключить к интернету таким способом 257 сел. По данным Алтайкомсвязи, по итогам 2017 года планируется подключить 100 деревень. Общий объем инвестиций в реализацию программы на территории Алтайского края — 1,6 млрд. рублей.

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