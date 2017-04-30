В Алтайском крае ввели режим ЧС. Что будут делать власти?

Как уже сообщал altapress.ru, из-за высокой опасности пожаров во всей Сибири 29 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Официальный сайт Алтайского края рассказал, что теперь будут делать власти региона.
- Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно с органами местного самоуправления организует ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки на территории края. В этом процессе будут участвовать главы муниципальных образований и арендаторы лесов.
- На территории края усилят профилактику тушения очагов пожаров. Природные возгорания будут ликвидировать в день их возникновения.
- Глав администраций муниципальных районов и городских округов обязали разъяснить населению, что запрещено сжигать сухую траву, древесные остатки, а также разводить открытый огонь. Кроме того, они обязаны заблаговременно проинформировать и оповестить население об угрозе ЧС.
- Своевременно будут выявлять причины возникновения очагов природных пожаров и лиц, виновных в их возникновении,
- Активизируют набор добровольных пожарных команд в населенных пунктах, наиболее подверженных угрозе перехода на них природных пожаров. Их будут комплектовать пожарно-техническим вооружением или первичными средствами пожаротушения для защиты от природных пожаров.
- Особое внимание - обеспечению готовности маневренных групп к своевременному реагированию на возникающие природные пожары, оснащение их всем необходимым имуществом и техникой
- Совместно с подразделениями органов внутренних дел будут принимать экстренные меры по обеспечению общественной безопасности и сохранности личного имущества пострадавших.
Если потребуется, власти организуют комиссии по оценке ущерба, восстановлению жилья и организации компенсационных выплат пострадавшему от пожара населению. Также комиссии организуют восстановление сельскохозяйственных объектов на пострадавших от пожара территориях.
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