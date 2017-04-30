В Алтайском крае ввели режим ЧС. Что будут делать власти?

411
Сегодня, 15:28.
Жизнь

Как уже сообщал altapress.ru, из-за высокой опасности пожаров во всей Сибири 29 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).  Официальный сайт Алтайского края рассказал, что теперь будут делать власти региона.

Тушение лесного пожара.
Тушение лесного пожара. Фото: altairegion22.ru.
  • Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно с органами местного самоуправления организует ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки на территории края. В этом процессе будут участвовать главы муниципальных образований и арендаторы лесов.
  • На территории края усилят профилактику тушения очагов пожаров. Природные возгорания будут ликвидировать в день их возникновения.
  • Глав администраций муниципальных районов и городских округов обязали разъяснить населению, что запрещено сжигать сухую траву, древесные остатки, а также разводить открытый огонь. Кроме того, они обязаны заблаговременно проинформировать и оповестить население об угрозе ЧС.
  • Своевременно будут выявлять причины возникновения очагов природных пожаров и лиц, виновных в их возникновении,
  • Активизируют набор добровольных пожарных команд в населенных пунктах, наиболее подверженных угрозе перехода на них природных пожаров. Их будут комплектовать пожарно-техническим вооружением или первичными средствами пожаротушения для защиты от природных пожаров.
  • Особое внимание - обеспечению готовности маневренных групп к своевременному реагированию на возникающие природные пожары, оснащение их всем необходимым имуществом и техникой
  • Совместно с подразделениями органов внутренних дел будут принимать экстренные меры по обеспечению общественной безопасности и сохранности личного имущества пострадавших.

Если потребуется, власти организуют комиссии по оценке ущерба, восстановлению жилья и организации компенсационных выплат пострадавшему от пожара населению. Также комиссии организуют восстановление сельскохозяйственных объектов на пострадавших от пожара территориях. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров