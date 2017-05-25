В Алтайском крае житель Республики Алтай подделал казахстанские водительские права

В Калманском районе мировой судья вынес приговор жителю Кош-Агачского района Республики Алтай, который пользовался поддельным водительским удостоверением Республики Казахстан, оформленным на свое имя. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
08 января 2017 года сотрудники ГИБДД на федеральной трассе А-322 в Калманском районе задержали жителя Кош-Агачского района, который управлял автомобилем используя подложное водительское удостоверение Республики Казахстан на свое имя и со своей фотографией.
Полицейские выяснили, что мужчина не получал водительское удостоверение ни в России, ни в Казахстане.
За использование заведомо подложного документа мужчину оштрафовали на девять тысяч рублей.
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