В Алтайском крае житель Республики Алтай подделал казахстанские водительские права

08 января 2017 года сотрудники ГИБДД на федеральной трассе А-322 в Калманском районе задержали жителя Кош-Агачского района, который управлял автомобилем используя подложное водительское удостоверение Республики Казахстан на свое имя и со своей фотографией.

Полицейские выяснили, что мужчина не получал водительское удостоверение ни в России, ни в Казахстане.

За использование заведомо подложного документа мужчину оштрафовали на девять тысяч рублей.