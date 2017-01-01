В Барнауле будут судить парня, который использовал "сыворотку правды" и убил человека

Следствие установило, что в сентябре 2016 года обвиняемый подозревал 40-летнего мужчину в совершении кражи. Но тот имел физическое превосходство над ним, поэтому юноша спланировал подмешать в спиртное снотворный препарат, замедляющий психомоторные реакции, а затем выяснить интересующие его вопросы.

В ходе совместного застолья он добавил потерпевшему в спиртное несколько таблеток антипсихотического лекарственного средства, однако превысил дозировку. Из-за неосмотрительных действий обвиняемого, потерпевший скончался на месте происшествия от воздействия на организм нейролептика, употребленного с алкоголем.

Теперь парня обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СК по Алтайскому краю передал дело в суд.