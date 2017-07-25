В Барнауле ищут мужчину со львом на плече

В Барнауле разыскивают 58-летнего Сергея Горбатовских. О его местонахождении неизвестно с 24 июля, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 170 см;
- плотного телосложения;
- волосы тёмные с сединой;
- глаза каре-зелёные.
Был одет:
- серые трусы с рисунком "ноты".
Особые приметы:
- татуировка в виде льва на левом плече.
О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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