В Барнауле ищут мужчину со львом на плече

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В Барнауле разыскивают 58-летнего Сергея Горбатовских. О его местонахождении неизвестно с 24 июля, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Сергей Горбатовский.
Сергей Горбатовский

Приметы:

  • рост 170 см;
  • плотного телосложения;
  • волосы тёмные с сединой;
  • глаза каре-зелёные.

Был одет:

  • серые трусы с рисунком "ноты".

Особые приметы:

  • татуировка в виде льва на левом плече.

О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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