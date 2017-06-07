В Барнауле из окна пятого этажа выпала 4-летняя девочка

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Происшествия

Днем 6 июня из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Юрина в Барнауле выпала 4-летняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Недвижимость.
Недвижимость. Фото: Михаил Хаустов.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, девочка, находясь в квартире под присмотром родителей, выпала из открытого окна, оперевшись на москитную сетку.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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