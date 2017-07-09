В Барнауле, из-за нападения волка на ребенка, начали допросы сотрудников зоопарка

В Барнауле, после инцидента с трехлетним ребенком, которого покусал волк, начались допросы сотрудников зоопарка и свидетелей ЧП. В настоящее время в "Лесной сказке" идет изъятие необходимой документации и назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет о ходе дела следком РФ по Алтайскому краю.
Следственными органами следственного комитета уже возбуждено уголовное за оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Напомним, днем 8 июля трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка, просунул руку в клетку с волком. В результате с рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован. Отца также увезли в больницу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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