В Барнауле, из-за нападения волка на ребенка, начали допросы сотрудников зоопарка

Следственными органами следственного комитета уже возбуждено уголовное за оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, днем 8 июля трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка, просунул руку в клетку с волком. В результате с рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован. Отца также увезли в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.