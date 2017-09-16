В Барнауле на день города и края перекроют семь разных участков улиц: карта

Сегодня 16 сентября в краевой столице перекроют движение для всех видов автотранспорта на семи разных участках в разное время в связи с проведением Дня города Барнаула и 80-летия Алтайского края. Автобусы, троллейбусы и маршрутки, попадающие под ограничение, изменят схемы движения. После проведения праздничного салюта работу общественного транспорта продлят.
Движение ограничат на следующих участках:
- проспекте Социалистическом от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 8.00 до 22.00 часов;
- нечетной стороне ул. Молодежной от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина с 9.00 до 10.30 часов;
- проспект Ленина от пл. Октября до ул. Гоголя, с 10.30 до 16.00 часов;
- ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского с 12.00 до 23.00 часов;
- ул. Куйбышева от ул. Мусоргского до ул. Чайковского (пос. Южный) с 16.00 до 23.00 часов;
- проспекте Социалистическом от ул. Папанинцев до ул. Мерзликина с 18.00 до 18.30 часов;
- четной стороне проспекта Ленина от ул. Петра Сухова до ул. Чеглецова с 19.00 до 22.00 часов.
Маршрутное такси №33 с 9.00 до 10.00 будет объезжать ул. Молодежную по следующей схеме: ...Красноармейский — Строителей — Калинина, далее по маршруту.
С 10.30 до 16.00 транспорт будет объезжать проспект Ленина от площади Октября до ул. Гоголя:
- автобусы №1, 10, 24, 25, 35, 53, маршрутное такси №29, 144: ...Ленина — Советская — Комсомольский — Гоголя — Ленина, далее по маршрутам;
- автобус №19, маршрутное такси №27, 110: ...Строителей — Красноармейский — Ползунова — Ленина, далее по маршрутам;
- автобус №20: ...Строителей — Красноармейский — Ползунова — Социалистический — Пушкина — Спартака;
в обратном направлении: Спартака — Красноармейский — Строителей, далее по маршруту;
- автобусы №39, 55, 109, 109оп, маршрутное такси №33: ...Строителей — Красноармейский — Аванесова, далее по маршрутам;
- маршрутное такси №6: ...Ленина — Советская — Комсомольский — Анатолия, далее по маршруту;
- маршрутное такси №41: ...Ленина — Строителей — Красноармейский — Партизанская, далее по маршруту;
- маршрутное такси №78: ...Комсомольский — Гоголя — Ленина, далее по маршруту;
- троллейбус №7: ...Космонавтов — Ленина — Строителей (до пл. Победы).
С 12.00 до 23.00 транспорт будет объезжать ул. Георгия Исакова в районе площади Мира:
- маршрутное такси №6: ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова, далее по маршруту;
- автобус №24: ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова — Малахова — Юрина, далее по маршруту;
- маршрутное такси №29: ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Юрина — Островского (нечетная сторона) — Георгия Исакова, далее по маршруту;
в обратном направлении: ...Георгия Исакова — Островского (нечетная сторона) — Юрина — Островского (четная сторона) — Георгия Исакова, далее по маршруту.
С 19.00 до 22.00 транспорт будет объезжать проспект Ленина в районе парка "Солнечный ветер" и аллеи Ветеранов:
- автобусы №1, 35, 57, маршрутное такси №29, 32, 41, 50, 58, 76: ... Ленина — Северо-Западная — Калинина — малая проезжая часть Космонавтов — Ленина, далее по маршрутам;
- автобус №25: ...Ленина — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов, далее по маршруту.
После проведения праздничного салюта в 22.00 работу общественного транспорта автобусы и троллейбусы выстроят по проспекту Ленина на участках от ул. Кирова до пл. Ветеранов и в районе здания №57б на остановке общественного транспорта "площадь Советов". Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на проспекте Красноармейском от остановочного пункта "ул. Молодежная".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.